Ventidue minuti in campo, poi il ritiro per infortunio: è finito così il Masters 1000 di Shanghai per Arthur Gea. Il francese, che aveva lamentato un fastidio alle anche già nel riscaldamento, ha alzato bandiera bianca sull'1-4 nel primo set contro Davidovich Fokina, uscendo dal campo quasi in lacrime. Lo spagnolo, che da lunedì tornerà in top 20, diventa il primo semifinalista spagnolo a Shanghai dal 2017

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