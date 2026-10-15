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Gea si ritira dopo 22 minuti: Davidovich Fokina in semifinale all'Atp Shanghai. VIDEO

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Ventidue minuti in campo, poi il ritiro per infortunio: è finito così il Masters 1000 di Shanghai per Arthur Gea. Il francese, che aveva lamentato un fastidio alle anche già nel riscaldamento, ha alzato bandiera bianca sull'1-4 nel primo set contro Davidovich Fokina, uscendo dal campo quasi in lacrime. Lo spagnolo, che da lunedì tornerà in top 20, diventa il primo semifinalista spagnolo a Shanghai dal 2017

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