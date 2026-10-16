"Dopo la partita ho riflettuto e non avrei dovuto comportarmi in quel modo con il raccattapalle". A dirlo è Rafael Jodar che si è voluto scusare pubblicamente dopo l'episodio accaduto mercoledì scorso con un raccattapalle nel match contro Van de Zandschulp. Lo spagnolo aveva ricevuto un warning dal giudice di sedia per essersi rivolto in modo poco educato al raccattapalle per chiedergli un asciugamano. A due giorni di distanza, Jodar si è pubblicamente pentito dell'accaduto: "Ero molto frustrato per come stava andando la partita - ha spiegato il madrileno dopo la vittoria nei quarti con Ruud - Si trattava di un punto combattuto e non volevo ferire i sentimenti del raccattapalle: ero semplicemente frustrato con me stesso. In quel momento non sono riuscito a controllare le mie emozioni. Ho sbagliato e cercherò di non ripetere l'errore perché non è questo il modo giusto di trattare i raccattapalle. Ho grande rispetto per il loro lavoro e non era nulla di personale contro di lui, né contro i raccattapalle o gli arbitri. Dopo quello che ho fatto avrei dovuto accettare il warning che ho ricevuto perché era assolutamente giusta".

Approfondimento Condotta antisportiva: Jodar riceve un warning