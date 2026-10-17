Davidovich Fokina batte Sascha Zverev 5-7, 6-4, 6-3 e raggiunge la finale di Shanghai, la seconda della carriera di livello '1000' dopo Monte-Carlo '22. A fine match lo spagnolo ha firmato il vetrino con un riferimento al mondo degli scacchi: “Defensa siciliana”, una delle tattiche più utilizzate a livello agonistico. Va ricordato che il suo coach, Jose Clavet, è un grande appassionato della materia. Grazie al successo contro il tedesco, Davidovich Fokina torna nella Top-15 del ranking Atp

Davidovich Fokina ai microfoni di Sky Sport svela il motivo della scritta impressa sul vetrino della telecamera, 'Defensa siciliana', dopo la semifinale vinta su Zverev: "Il mio coach gioca almeno 20 partite di scacchi al giorno, quindi ora sto migliorando anche io". Ma non solo, lo spagnolo chiarisce anche l'autentico significato delle dediche lasciate in settimana dopo gli altri match vinti sempre a Shanghai, prima ''Estoy eh' poi 'Esperando', riferimenti che sembravano essere un chiaro segnale all'indirizzo di David Ferrer, capitano di Davis: "Queste scritte che sto lasciando sulla telecamera a fine partita non hanno niente a che vedere con la Davis Cup, riguardano esclusivamente il gioco degli scacchi. Ho letto tutti i commenti su 'X' e ho riso molto perché tutti pensavano fossero riferiti alla Davis, invece era solo una cosa di scacchi".