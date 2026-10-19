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Musetti al 2° turno all'Atp Lione: Arnaldi battuto 6-1, 6-4

atp lione

Lorenzo Musetti vince il derby tutto italiano nel 1° turno del torneo Atp 250 di Lione: il toscano, testa di serie n.6 del seeding, supera Matteo Arnaldi con il punteggio di 6-1, 6-4. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Lorenzo Musetti si prende il derby azzurro nel 1° turno del torneo Atp 250 di Lione. Il carrarino, sesta testa di serie del seeding, ha superato Matteo Arnaldi (36 del ranking) con i parziali di 6-1, 6-4 in un'ora e 19' di gioco. Partita senza storia nel primo set, con Lorenzo che strappa per ben tre volte la battuta al sanremese, per un 6-1 senza appello. Molto più combattuto il secondo parziale, con Musetti che salva quattro palle break in un nono game infinito (13 punti e 10' di durata) prima di chiudere con grande cinismo nel primo match-point a disposizione. Il toscano è stato molto solido al servizio, con 5 aces, il 70% di prime in campo con il quale ha raccolto il 76% dei punti. Lorenzo conferma la bestia nera di Arnaldi, che in sei precedenti (cinque Atp) non ha mai vinto. Musetti al 2° turno attende ora il vincente di Sonego-Kouame.  

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