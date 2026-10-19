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Sonego eliminato al 1° turno all'Atp Lione: Kouame vince 7-6, 6-4. HIGHLIGHTS

Tennis

Lorenzo Sonego fuori all'esordio all'Atp 250 di Lione battuto dal Moise Kouame, giovane stella del tennis francese. Risultato finale 7-6, 6-4 al termine di un match giocato da Kouame con grande maturità e continuità. Al prossimo turno, gli ottavi di finale, il francese incontrerà per la prima volta in carriera Lorenzo Musetti in quella che sarà la seconda sfida consecutiva contro in avversario italiano. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS MUSETTI-ARNALDI

Delusione all'esordio all'Atp 250 di Lione per Lorenzo Sonego. Il torinese esce subito di scena battuto dal diciasettenne Moise Kouame, astro nascente del tennis francese.  Risultato finale 7-6, 6-4 in poco meno di due ore di partita. Kouame ha dimostrato grande freddezza nei momenti chiave e più in generate la personalità già adatta a gestire i match nel circuito maggiore. Il classe 2009 si è preso il primo set aggiudicandosi un tiebreak di grande concretezza, mentre nel secondo parziale ha messo a segno il break decisivo nel settimo gioco per poi difendere il vantaggio e chiudere i conti sfruttando il primo match point a disposizione. Al secondo turno Kouame si troverà di fronte Lorenzo Musetti, sfida inedita, uscito vincitore dal derby tutto azzurro contro Matteo Arnaldi.

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