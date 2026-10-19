È finito il matrimonio tra Elina Svitolina e Gael Monfils . La coppia di tennisti, sposati dal 2021 e genitori della piccola Skai (nata a ottobre 2022), ha annunciato la separazione con un lungo post pubblicato sui social da Svitolina. Un racconto della tennista ucraina su quanto accaduto nel recente passato, che l'ha spinta ad "affrontare la verità più difficile e la cosa più dolorosa che abbia mai dovuto dire alla persona che amo". "Con il tempo, ho capito che ho bisogno di ritrovare me stessa e che non posso farlo all’interno del nostro matrimonio " ha spiegato Svitolina.

La lettera di Svitolina

"Questa è la cosa più difficile che abbia mai dovuto condividere. Tutti sanno quanto l’Ucraina significhi per me. Ciò di cui ho parlato raramente è quello che la guerra ha provocato dentro di me. L’anno scorso vi avevo detto che avevo bisogno di allontanarmi dal campo da tennis perché non ero nel giusto stato emotivo. Oggi voglio aprirmi un po’ di più. Quello che non avete visto sono state le notti insonni, i dubbi e la sensazione di stare lentamente perdendo me stessa. Gaël ha visto tutto questo. Non mi ha mai lasciato la mano. Abbiamo lottato insieme a lungo, mettendoci tutto quello che avevamo. Ma alcune battaglie si combattono nel profondo di sé stessi, e nessuna quantità d’amore da parte di un’altra persona può vincerle al posto tuo.

Con il tempo, ho capito che ho bisogno di ritrovare me stessa e che non posso farlo all’interno del nostro matrimonio. È la verità più difficile che abbia mai dovuto affrontare e la cosa più dolorosa che abbia mai dovuto dire alla persona che amo. Gaël mi ha ascoltata. Ha rispettato ciò di cui ho bisogno con una forza e una grazia che non dimenticherò mai. Gaël mi ha amata nei momenti di più grande gioia e in quelli più bui, e io l’ho amato con tutto il cuore. Insieme abbiamo costruito una vita bellissima e abbiamo ricevuto il dono più prezioso di tutti: nostra figlia, Skai.

Skai verrà sempre al primo posto. Il nostro matrimonio sta finendo, ma la nostra famiglia no. Saremo sempre i suoi genitori, fianco a fianco, in ogni momento della sua vita. Vi prego di sapere che qui non c’è nessuno da incolpare. Ci sono soltanto due persone che si sono amate profondamente e una storia che sta cambiando forma.

Vi chiediamo gentilezza e lo spazio di cui abbiamo bisogno per guarire.

Grazie per il vostro affetto".