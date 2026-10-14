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Monfils saluta il tennis: il suo nome nell'elenco dei ritirati ITIA

Tennis

Il nome del tennista francese, che aveva già annunciato il ritiro al termine di questa stagione, è apparso nell'elenco dei giocatori ritirati dell'Itia. Una decisione a sorpresa visto che Monfils aveva ricevuto una wild card per l'Atp 250 di Lione e aveva espresso il desiderio di chiudere la carriera al Masters 1000 di Parigi

Si conclude silenziosamente la carriera di Gael Monfils. Il tennista francese è apparso nell'elenco dei giocatori ritirati dell'Itia (International Tennis Integrity Agency), con data ritiro indicata al 5 ottobre. Sceso in campo per l'ultima volta il 3 settembre agli US Open contro Learner Tien, Monfils aveva già annunciato che questo sarebbe stato l'ultimo anno nel circuito. Il ritiro ufficiale, però, era atteso nella "sua" Francia. Il tennista 40enne aveva ricevuto una wild card per l'Atp 250 di Lione (al via il 19 ottobre) e, dopo New York, aveva manifestato il desiderio di chiudere la carriera al Masters 1000 di Parigi (dal 2 novembre), davanti al pubblico di casa. Invece - stando a quanto riportato dall'Itia - Il ritiro sarebbe già avvenuto.

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La carriera di Monfils

Si chiude così la carriera del tennista parigino, classe 1986 ed ex n. 6 al mondo. Protagonista nell'era dei Big Three, Monfils ha vinto 13 titoli Atp in carriera: i più importanti, a livello Atp 500, sul cemento di Washington e Rotterdam. L'ultimo, invece, a gennaio 2025 ad Auckland, diventando allora il più anziano vincitore di un torneo nel circuito maggiore dai tempi di Ken Rosewall nel 1977. Sposato con la collega Elina Svitolina e papà della piccola Skai (nata nel 2022), Monfils ha giocato anche due semifinali Slam: Roland Garros 2008 e US Open 2016.

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