Il nome del tennista francese, che aveva già annunciato il ritiro al termine di questa stagione, è apparso nell'elenco dei giocatori ritirati dell'Itia. Una decisione a sorpresa visto che Monfils aveva ricevuto una wild card per l'Atp 250 di Lione e aveva espresso il desiderio di chiudere la carriera al Masters 1000 di Parigi

Si conclude silenziosamente la carriera di Gael Monfils. Il tennista francese è apparso nell'elenco dei giocatori ritirati dell'Itia (International Tennis Integrity Agency), con data ritiro indicata al 5 ottobre. Sceso in campo per l'ultima volta il 3 settembre agli US Open contro Learner Tien, Monfils aveva già annunciato che questo sarebbe stato l'ultimo anno nel circuito. Il ritiro ufficiale, però, era atteso nella "sua" Francia. Il tennista 40enne aveva ricevuto una wild card per l'Atp 250 di Lione (al via il 19 ottobre) e, dopo New York, aveva manifestato il desiderio di chiudere la carriera al Masters 1000 di Parigi (dal 2 novembre), davanti al pubblico di casa. Invece - stando a quanto riportato dall'Itia - Il ritiro sarebbe già avvenuto.