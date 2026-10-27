Atp Vienna e Atp Basilea, il programma di oggi: partite e orariguida tv
Esordio all'Atp 500 di Vienna per Flavio Cobolli, che in serata affronta il bulgaro Grigor Dimitrov, nel torneo con una wild-card. Sempre sul cemento austriaco grande attesa anche per i debutti di Sascha Zverev e Carlos Alcaraz. Si gioca anche all'Atp Basilea e al Wta di Tokyo con la sfida Paolini-Osaka. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Nuova grande giornata di tennis da vivere tutta in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Occhi puntati soprattutto su Vienna, dove è in corso un Atp 500 stellare. Debutto in serata per Flavio Cobolli, 6 del mondo, che se la vedrà con la wild-card Grigor Dimitrov. Nel pomeriggio tocca invece a Carlos Alcaraz, 2 del seeding, affrontare il russo Karen Khachanov. Il 'futuro' numero 1 del mondo Sascha Zverev se la vedrà invece con il giovane spagnolo Landaluce. In campo anche a Basilea (Jodar e Fils tra i protagonisti) e Tokyo, dove tra le protagoniste c'è Jasmine Paolini, che nel Wta 500 se la vedrà con la padrona di casa Naomi Osaka.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 13.30 - Atp Vienna: PAUL (Usa) - RUBLEV
- a seguire - Atp Vienna: KHACHANOV - ALCARAZ (Spa)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 2.30 - Wta Tokyo: JOINT (Aus) - CIRSTEA (Rom)
- non prima delle 3.30 - Wta Tokyo: PUTINTSEVA (Kaz) - SAKKARI (Ger)
- non prima delle 7 - Wta Tokyo: FERNANDEZ (Can) - SAKATSUME (Jpn)
- non prima delle 7 - Wta Tokyo: OSAKA (Jpn) - PAOLINI (Ita)
- ore 14 - Atp Basilea: TABILO (Chi) - JODAR (Spa)
- a seguire - Atp Basilea: MP.PERRICARD (Fra) - FILS (Fra)
- non prima delle 17.30 - Atp Vienna: ZVEREV (Ger) - LANDALUCE (Spa)
- non prima delle 20 - Atp Vienna: COBOLLI (Ita) - DIMITROV (Bul)
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.