Nuova grande giornata di tennis da vivere tutta in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Occhi puntati soprattutto su Vienna , dove è in corso un Atp 500 stellare. Debutto in serata per Flavio Cobolli , 6 del mondo, che se la vedrà con la wild-card Grigor Dimitrov. Nel pomeriggio tocca invece a Carlos Alcaraz , 2 del seeding, affrontare il russo Karen Khachanov. Il 'futuro' numero 1 del mondo Sascha Zverev se la vedrà invece con il giovane spagnolo Landaluce. In campo anche a Basilea (Jodar e Fils tra i protagonisti) e Tokyo, dove tra le protagoniste c'è Jasmine Paolini , che nel Wta 500 se la vedrà con la padrona di casa Naomi Osaka.

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.