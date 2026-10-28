Musetti, Djokovic e non solo: il programma su Sky

Atp Vienna e Atp Basilea, il programma di oggi: partite e orariguida tv
Lorenzo Musetti torna in campo a Vienna a caccia di un posto in ottavi di finale al torneo Atp 500: avversario è lo statunitense Frances Tiafoe, numero 6 del seeding. A Basilea debutto per Novak Djokovic contro il francese Humbert. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Nuova grande giornata di tennis da vivere tutta in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Occhi puntati su Vienna, dove torna in campo Lorenzo Musetti. Reduce dal trionfo a Lione, il toscano affronta al 1° turno la sesta testa di serie del seeding, lo statunitense Frances Tiafoe: in palio un posto in ottavi di finale contro il britannico Fery. Si gioca anche a Basilea, dove c'è attesa per l'esordio di Novak Djokovoc, che cerca punti fondamentali in ottica Atp Finals: l'ex numero 1 del mondo giocherà sul Centrale contro il francese Ugo Humbert.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 13.30 - Atp Vienna: MERIDA (Spa) - MEDVEDEV
- a seguire - Atp Vienna: MUSETTI (Ita) - TIAFOE (Usa)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 2.30 - Wta Tokyo: RAKHIMOVA (Uzb) - ALEXANDROVA
- non prima delle 3.30 - Wta Tokyo: BUCSA (Spa) - JOINT (Aus)
- a seguire - Wta Tokyo: SASNOVICH - SHNAIDER
- ore 14 - Atp Basilea: BORGES (Por) - RUUD (Nor)
- a seguire - Atp Basilea: DJOKOVIC (Srb) - HUMBERT (Fra)
- non prima delle 18 - Atp Basilea: FRITZ (Usa) - HIJIKATA (Aus)
- a seguire - Atp Basilea: HURKACZ (Pol) - RUNE (Dan)
SKY SPORT MAX (206)
- ore 13.30 - Atp Vienna: GRIEKSPOOR (Ned) - NAKASHIMA (Usa)
- a seguire - Atp Vienna: BOLELLI/VAVASSORI - MELO/ZVEREV
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.