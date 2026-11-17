Sascha Zverev è soddisfatto dopo la vittoria in due set con Ben Shelton, che gli garantisce un posto in semifinale a Torino: "Sono contento, specialmente nel primo set ho giocato bene contro un avversario duro come Ben. Mi sento bene, ho un grande feeling con questo pubblico e ho grandi ricordi del torneo". Guarda nel VIDEO l'intervista a Sky Sport. Le Atp Finals sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 22 novembre

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