Atp Finals, il programma di oggi: partite e orariatp finals
A Torino torna in campo Flavio Cobolli, impegnato in serata contro Frances Tiafoe. Apriranno Bolelli e Vavassori contro Harrison/Skupski, alle 14 c'è Alcaraz-Medvedev. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Quarta giornata alle Atp Finals, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. A Torino torna in campo Flavio Cobolli che, dopo la sconfitta all'esordio contro Medvedev, affronterà l'americano Frances Tiafoe. Una partita fondamentale per il romano, chiamato a vincere per tenere vive le speranze di qualificazione in semifinale. Alle 14, invece, toccherà a Carlos Alcaraz contro Daniil Medvedev. La giornata inizierà con il doppio, con Simone Bolelli e Andrea Vavassori opposti ad Harrison/Skupski.
Leggi anche
Atp Finals: classifiche, calendario e risultati
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
- ore 10 - Torino Tennis Talk su Sky Sport 24
- ore 11.15 - Studio Atp Finals su Sky Sport 24, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 11.30 - BOLELLI/VAVASSORI-Harrison/Skupski su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 13 - Il tennis è servito su Sky Sport 24
- ore 13.30 - Studio Atp Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 14 - Alcaraz-Medvedev su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- a seguire - Studio Atp Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 17.30 - Studio Atp Finals su Sky Sport Tennis
- ore 18 - Granollers/Zeballos-Krawietz/Puetz su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- a seguire - Studio Atp Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 20.30 - COBOLLI-Tiafoe su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- a seguire - Studio Atp Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 23 - Atp Finals The Insider su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
Come seguire le Atp Finals su Sky Sport
Oltre a proporre tutte le sfide, con Sky Sport Tennis come "campo centrale" e i match più importanti in onda anche su Sky Sport Uno, Sky Sport seguirà le Nitto ATP Finals prima e dopo ogni match con studi di presentazione e approfondimento, in diretta dall'Inalpi Arena di Torino, condotti da Eleonora Cottarelli e Angelo Mangiante. A raccontare il torneo da bordo campo ci saranno gli inviati Stefano Meloccaro e Paolo Aghemo, che seguiranno da vicino protagonisti, sfide e curiosità delle Finals. Su Sky Sport 24 torna invece ogni giorno all'ora di pranzo Il tennis è servito, con Dalila Setti, per introdurre i temi principali della giornata insieme a ospiti d'eccezione. A chiudere la giornata, ATP Finals The Insider, l'appuntamento curato da Giuseppe Marzo, con Stefano Meloccaro nel ruolo di insider, che porterà il pubblico dietro le quinte del torneo, attraverso immagini e interviste esclusive, alla scoperta degli aspetti più curiosi e interessanti delle Finals. Tra le novità di quest'anno debutta anche "Torino Tennis Talks", il vodcast quotidiano realizzato da Sky Sport in collaborazione con Intesa Sanpaolo, che accompagnerà il pubblico per tutta la durata del torneo. Un appuntamento quotidiano, in onda ogni mattina alle 10 su Sky Sport 24 e disponibile anche su YouTube e SkySport.it. A guidare il racconto sarà Dalila Setti, che ogni giorno analizzerà temi, storie e protagonisti delle Nitto ATP Finals, offrendo approfondimenti e spunti su quanto accade dentro e fuori dal campo. Ampia copertura anche sulle piattaforme digital e social di Sky Sport. In particolare, nella sezione dedicata alle Nitto ATP Finals del sito skysport.it saranno disponibili gli highlights dei match, oltre al live blog di tutte le partite.