Più forte anche del problema alla coscia sinistra. Carlos Alcaraz non ne sbaglia una e chiude il round robin con una netta vittoria (le terza in altrettante partite) contro Flavio Cobolli per 6-4, 6-1. A Sky Sport, il numero 3 al mondo ha parlato della sfida e delle sue condizioni fisiche: "La verità è che quella contro Cobolli era una partita che serviva soprattutto a dare indicazioni a me e al mio team su come sto fisicamente, fin dove posso arrivare e fin dove posso spingermi a livello fisico. Fin dall'inizio avevamo chiaro il modo di giocare: cercare di essere aggressivi perché il campo è molto veloce. In tornei come questo, su campi come questi, chi colpisce per primo o chi colpisce più forte ha più possibilità di trovarsi in una situazione comoda ed è quello che abbiamo cercato di fare. Credo che dall'inizio alla fine della partita abbia colpito la palla in modo impressionante, sempre al centro della racchetta. Avevo la sensazione che entrasse tutto, e quando in campo hai questa sensazione ti senti inarrestabile, invincibile". E ora la testa è già sulla semifinale di sabato alle ore 14.30 contro Ben Shelton: "Sono contento per come è andata a livello fisico e per come ha reagito il mio corpo. Questa era la cosa più importante in vista della semifinale", ha concluso lo spagnolo.

Leggi anche Cobolli: "Sono più fragile di quello che penso"