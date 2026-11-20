Un messaggio di incoraggiamento per spingerlo a vivere fino in fondo l’ultima partita a Torino. È quello che Jannik Sinner ha voluto mandare a Flavio Cobolli, per dimostrargli la propria vicinanza dopo il secondo ko alle ATP Finals: "Mi ha detto di godermi l’ultima partita, perché emozioni del genere non si vivono spesso - ha svelato il romano - Rientrare ancora una volta in campo e sentire il boato del pubblico è stato fantastico"

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