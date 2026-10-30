Ultimo Masters 1000 della stagione: Cobolli (che proverà a esserci dopo il risentimento muscolare) debutterà contro Gea o un qualificato. Per Musetti c'è Hurkacz e un potenziale secondo turno contro Zverev. Darderi sfiderà un qualificato (e in caso di vittoria uno tra Djokovic e Vacherot), mentre per Arnaldi e Berrettini ci sono rispettivamente Norrie e Nakashima. Qui il tabellone completo. Il torneo è in programma dal 2 all'8 novembre su Sky Sport e in streaming su NOW

È stato sorteggiato il tabellone del Masters 1000 di Parigi, da seguire dal 2 all'8 novembre su Sky Sport e in streaming su NOW. Gli occhi saranno puntati soprattutto su Flavio Cobolli. Il romano, che tramite una storia su Instagram ha fatto sapere di voler provare a giocare, avrà un bye al primo turno in quanto testa di serie numero 5. Ad attenderlo al 2° turno, nel torneo che potrebbe dargli la qualificazione alle Finals, ci sarà o il francese Gea o un giocatore proveniente dalle qualificazioni. Per Flavio un possibile quarto di finale contro Medvedev e una semifinale contro Alcaraz. Lorenzo Musetti, invece, affronterà il polacco Hurkacz, con un potenziale secondo turno contro Alexander Zverev (che dal 2 novembre sarà ufficialmente numero 1 al mondo). Possibile 2° turno show anche per Luciano Darderi, che in caso di vittoria contro un qualificato troverebbe uno tra Djokovic e Vacherot. Per Matteo Arnaldi c'è Norrie. Matteo Berrettini, che è nel lato di tabellone di Alcaraz (che potrebbe affrontare al 3° turno), esordirà contro il numero 14 del seeding Brandon Nakashima. Carlos Alcaraz attende Lehecka o Michelsen.