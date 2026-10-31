Da Shanghai a Basilea . Più di un anno dopo l'ultima volta, Valentin Vacherot torna in finale e lo fa sul cemento svizzero grazie alla vittoria in semifinale su Taylor Fritz . Una prestazione solida del monegasco che ha chiuso con il punteggio di 7-6, 6-3 in un'ora e 27 minuti, conquistando la decima vittoria in carriera contro top 20 , la seconda della settimana dopo il successo negli ottavi con Rafa Jodar. Due set equilibrati, ma girati nei momenti chiave in favore di Vacherot che nel tiebreak del primo set ha recuperato da 3-5 con quattro punti consecutivi. Poi, nel secondo set, è stato decisivo il break nell'ottavo gioco alla terza chance da 0-40. Questa sconfitta rallenta la rincorsa alle Atp Finals di Taylor Fritz, ma soprattutto consegna l'ingresso in top 10 a Rafael Jodar che diventa il primo di sempre capace nella stessa stagione di debuttare nel circuito maggiore ed entrare tra i primi 10 al mondo.

Lehecka supera Struff in rimonta

L'avversario in finale di Vacherot sarà Jiri Lehecka che ha avuto la meglio in rimonta su Jan-Lennard Struff: 3-6, 7-5, 6-4 il punteggio in poco più di due ore di gioco. È stata una vera battaglia, risolta alla distanza dal tennista ceco dopo che Struff per un set e mezzo ha giocato meglio. Il punto di svolta è stato nel decimo gioco del secondo set, quando Lehecka ha cancellato un match point al servizio. Da quel momento tre game di fila vinti e poi un terzo set indirizzato con un break in apertura. Alla 40esima vittoria stagionale, il n. 21 al mondo raggiunge la nona finale in carriera, la terza della stagione dopo Miami e Tokyo.