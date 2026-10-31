Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Atp Basilea, i risultati di oggi: Vacherot e Lehecka in finale

Tennis

Valentin Vacherot e Jiri Lehecka in finale all'Atp 500 di Vienna. Il monegasco ha battuto in due set Taylor Fritz, centrando la prima finale da Shanghai dello scorso anno. Successo in rimonta contro Struff, invece, per il tennista ceco. Domenica alle 15.30 la finale, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Da Shanghai a Basilea. Più di un anno dopo l'ultima volta, Valentin Vacherot torna in finale e lo fa sul cemento svizzero grazie alla vittoria in semifinale su Taylor Fritz. Una prestazione solida del monegasco che ha chiuso con il punteggio di 7-6, 6-3 in un'ora e 27 minuti, conquistando la decima vittoria in carriera contro top 20, la seconda della settimana dopo il successo negli ottavi con Rafa Jodar. Due set equilibrati, ma girati nei momenti chiave in favore di Vacherot che nel tiebreak del primo set ha recuperato da 3-5 con quattro punti consecutivi. Poi, nel secondo set, è stato decisivo il break nell'ottavo gioco alla terza chance da 0-40. Questa sconfitta rallenta la rincorsa alle Atp Finals di Taylor Fritz, ma soprattutto consegna l'ingresso in top 10 a Rafael Jodar che diventa il primo di sempre capace nella stessa stagione di debuttare nel circuito maggiore ed entrare tra i primi 10 al mondo. 

Leggi anche

Alcaraz in finale, ora Zverev-De Minaur LIVE

Lehecka supera Struff in rimonta

L'avversario in finale di Vacherot sarà Jiri Lehecka che ha avuto la meglio in rimonta su Jan-Lennard Struff: 3-6, 7-5, 6-4 il punteggio in poco più di due ore di gioco. È stata una vera battaglia, risolta alla distanza dal tennista ceco dopo che Struff per un set e mezzo ha giocato meglio. Il punto di svolta è stato nel decimo gioco del secondo set, quando Lehecka ha cancellato un match point al servizio. Da quel momento tre game di fila vinti e poi un terzo set indirizzato con un break in apertura. Alla 40esima vittoria stagionale, il n.  21 al mondo raggiunge la nona finale in carriera, la terza della stagione dopo Miami e Tokyo.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Alcaraz in finale, ora Zverev-De Minaur LIVE

atp vienna

Carlos Alcaraz centra la prima finale in carriera a Vienna grazie alla vittoria su Daniil...

Berrettini e Cobolli insieme in doppio a Parigi

Tennis

I due romani sono in tabellone a La Défense Arena, in attesa che Cobolli sciolga le riserve sulla...

Sinner in palestra, Cahill: "Duro lavoro continua"

Tennis

Prosegue a Monte-Carlo il lavoro di Jannik Sinner per recuperare dal problema al ginocchio. Il...

Errani/Paolini si qualificano alle Wta Finals

Tennis

Errani e Paolini vincono lo "spareggio" contro Mihalikova/Nicholls e si qualificano alle Wta...

Semifinali a Vienna e Basilea: il programma su Sky

Tennis

A Vienna si affrontano Alcaraz-Medvedev e Zverev-De Minaur. A Basilea, invece, a giocarsi un...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS