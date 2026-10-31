A Vienna si affrontano Alcaraz-Medvedev e Zverev-De Minaur. A Basilea, invece, a giocarsi un posto in finale saranno Vacherot-Fritz e Lehecka-Struff. Qui il programma del sabato. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Sabato di semifinali tra Vienna e Basilea da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. In Austria si parte alle 15 con la super sfida tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Sarà la decima sfida tra i due, con il russo che ha vinto l'ultimo precedente giocato a Indian Wells quest'anno (anche se è sotto 6-3 nei precedenti). Non prima delle 16.30, invece, toccherà ad Alexander Zverev, che dopo la netta vittoria (solo due game concessi) contro Fery affronterà l'australiano Alex De Minaur, a caccia di punti per le Atp Finals. A Basilea, invece, in programma Vacherot-Fritz e Lehecka-Struff.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 4 - Wta Tokyo: Fernandez (Can) vs Rakhimova (Uzb)
- a seguire - Wta Tokyo: Shnaider vs Pohankova (Svk)
- 4° match dalle 4 - Wta Tokyo: Mihalikova/Nicholls vs ERRANI/PAOLINI
- a seguire - Wta Guangzhou: Quevedo (Spa) vs Tagger (Aut)
- ore 15 - Atp Vienna: Medvedev vs Alcaraz (Spa)
- non prima delle 16.30 - Atp Vienna: Zverev (Ger) vs De Minaur (Aus)
SKY SPORT MAX (206)
- ore 15 - Atp Basilea: Vacherot (Mon) vs Fritz (Usa)
- a seguire - Lehecka (Cze) vs Struff (Ger)
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA