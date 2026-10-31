A Vienna si affrontano Alcaraz-Medvedev e Zverev-De Minaur. A Basilea, invece, a giocarsi un posto in finale saranno Vacherot-Fritz e Lehecka-Struff. Qui il programma del sabato. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sabato di semifinali tra Vienna e Basilea da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . In Austria si parte alle 15 con la super sfida tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev . Sarà la decima sfida tra i due, con il russo che ha vinto l'ultimo precedente giocato a Indian Wells quest'anno (anche se è sotto 6-3 nei precedenti). Non prima delle 16.30, invece, toccherà ad Alexander Zverev , che dopo la netta vittoria (solo due game concessi) contro Fery affronterà l'australiano Alex De Minaur , a caccia di punti per le Atp Finals. A Basilea, invece, in programma Vacherot-Fritz e Lehecka-Struff .

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA