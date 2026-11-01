Dal Giappone alla Svizzera, passando la Cina e e l'Austria. È la lunga domenica di finali da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sarà un'alba azzurra al Wta 500 di Tokyo con Sara Errani e Jasmine Paolini impegnate nella finale del doppio contro Dabrowski/Stefani. Le italiane, che ieri si sono qualificate alle Finals, andranno a caccia del primo titolo insieme da marzo. Poi i riflettori si sposteranno in Europa, soprattutto per l'ultimo atto dell'Atp 500 di Vienna che vedrà protagonisti Carlos Alcaraz e Alex De Minaur. Lo spagnolo, imbattuto negli ultimi 25 match a livello Atp 500, cerca il 28esimo titolo in carriera, il quarto del 2026. L'australiano, invece, è imbattuto quest'anno su cemento indoor e arriva dal successo in tre set su Zverev. Chiuderà la giornata la finale di Basilea: di fronte Valentin Vacherot e Jiri Lehecka. Entrambi inseguono il primo titolo della stagione.