Dall'Asia all'Europa, è una lunga domenica di finali da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si parte da Tokyo, con Errani/Paolini a caccia del titolo in doppio dopo la qualificazione alle Finals. Nel pomeriggio, invece, le finali di Vienna e Basilea
Dal Giappone alla Svizzera, passando la Cina e e l'Austria. È la lunga domenica di finali da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sarà un'alba azzurra al Wta 500 di Tokyo con Sara Errani e Jasmine Paolini impegnate nella finale del doppio contro Dabrowski/Stefani. Le italiane, che ieri si sono qualificate alle Finals, andranno a caccia del primo titolo insieme da marzo. Poi i riflettori si sposteranno in Europa, soprattutto per l'ultimo atto dell'Atp 500 di Vienna che vedrà protagonisti Carlos Alcaraz e Alex De Minaur. Lo spagnolo, imbattuto negli ultimi 25 match a livello Atp 500, cerca il 28esimo titolo in carriera, il quarto del 2026. L'australiano, invece, è imbattuto quest'anno su cemento indoor e arriva dal successo in tre set su Zverev. Chiuderà la giornata la finale di Basilea: di fronte Valentin Vacherot e Jiri Lehecka. Entrambi inseguono il primo titolo della stagione.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 4 - Wta Tokyo: Fernandez (Can) vs Shnaider
- a seguire - Wta Tokyo: Dabrowski/Stefani vs ERRANI/PAOLINI
- ore 9.30 - Wta Guangzhou: Dart (Gbr) vs Tagger (Aut)
- ore 14 - Atp Vienna: De Minaur (Aus) vs Alcaraz (Esp)
- a seguire - Simulcast Sky Sport Max
- ore 15.30 - Atp Basilea: Vacherot (Mon) vs Lehecka (Cze)
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.