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Errani/Paolini vincono il Wta Tokyo: è il primo titolo stagionale

Tennis

Sara e Jasmine chiudono una settimana perfetta e, dopo la qualificazione alle Wta Finals, conquistano il Wta 500 di Tokyo battendo in finale le n.  1 del seeding Dabrowski/Stefani con un doppio 6-2. Un successo netto delle azzurre che tornano a vincere un titolo (il decimo insieme) un anno dopo l'ultima volta

La settimana perfetta. Dopo la qualificazione alle Wta Finals, Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano anche il Wta 500 di Tokyo, ritrovando un titolo che mancava da oltre un anno. Le azzurre hanno superato in finale le n. 1 del seeding Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani con un doppio 6-2 in un'ora di gioco. La partita perfetta di Sara e Jasmine che nel corso della settimana hanno mostrato uno stato di forma straordinario, arrivate fino in fondo senza perdere alcun set. Non era sulla carta una finale semplice visto che Dabrowski/Stefani arrivavano da 15 vittorie consecutive e non perdevano dalla semifinale degli US Open, ma Errani e Paolini non hanno concesso nulla. Dominanti soprattutto nei turni di battuta, senza palle break concesse e appena 7 punti persi al servizio. Due set in fotocopia, vinti con due break di vantaggio: uno nel terzo game e uno nel settimo gioco. 

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Il decimo titolo di coppia

Errani e Paolini conquistano così il loro decimo titolo di coppia a distanza di tre anni dal primo trionfo che risale a Monastir 2023. Un successo importante soprattutto per la stagione vissuta dalle azzurre, che per tutta l'estate non hanno giocato insieme per via del problema al piede di Paolini. Errani ha fatto coppia con la statunitense Melichar-Martinez, poi dallo swing asiatico è tornata insieme a Jasmine. Sabato hanno centrato la qualificazione alle Wta Finals (al via l'8 novembre a Indian Wells, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW), oggi hanno ritrovato il successo. Il miglior biglietto da visita per gli Stati Uniti.

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Errani e Paolini: "È stata una grande settimana"

"Abbiamo fatto un grande lavoro questa settimana - le parole di Paolini dopo il trionfo - Eravamo sotto pressione perché dovevamo ottenere punti per le Wta Finals, ma ci siamo riuscite e andremo a Indian Wells. È stata una grande settimana per noi". Ed Errani aggiunge: "Grazie Jasmine, è sempre bello passare giorni con te. Hai tanta energia. Abbiamo svolto un ottimo lavoro e ci siamo divertite in questo ultimo periodo. Grazie a Federico Gaio e la nostra squadra a casa che ci supporta sempre".

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