Sono stati sorteggiati i gironi del torneo di doppio delle Wta Finals, in programma dal 7 al 14 novembre a Indian Wells, che vedranno impegnate le italiane Sara Errani e Jasmine Paolini. Ecco le avversarie nel gruppo 2 delle campionesse olimpiche in carica, teste di serie n.8 del seeding. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW