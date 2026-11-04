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Wta Finals 2026: Paolini/Errani nel doppio, gironi e avversarie

Tennis

Sono stati sorteggiati i gironi del torneo di doppio delle Wta Finals, in programma dal 7 al 14 novembre a Indian Wells, che vedranno impegnate le italiane Sara Errani e Jasmine Paolini. Ecco le avversarie nel gruppo 2 delle campionesse olimpiche in carica, teste di serie n.8 del seeding. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sara Errani e Jasmine Paolini conoscono i nomi delle avversarie alle Wta Finals 2026, in programma a Indian Wells (California) da sabato 7 a sabato 14 novembre. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Ecco le rivali della coppia azzurra, campionesse olimpiche in carica, reduci dal trionfo al Wta 500 di Tokyo e teste di serie n.8 del seeding

  • Taylor Townsend/Katerina Siniakova 
  • Nicole Melichar-Martinez/Cristina Bucsa
  • Ellen Perez/ Demi Schuurs

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