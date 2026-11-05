Super sfida in programma al Masters 1000 di Parigi. Matteo Berrettini se la vede contro Carlos Alcaraz per un posto nei quarti di finale. Il romano viene dalla vittoria convincente contro Ugo Humbert in due set al 2° turno, mentre Alcaraz vuole continuare la sua striscia di 6 vittorie consecutive dopo il trionfo nel '500' di Vienna e contro Michelsen al debutto a Parigi. Il match è in programma per le ore 19 e sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.