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Berrettini-Alcaraz all'Atp Parigi, dove vedere in tv e streaming

atp parigi

Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz si affronteranno per la quinta volta in carriera. Il match, valido per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi, sarà in diretta dalle 19 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

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Super sfida in programma al Masters 1000 di Parigi. Matteo Berrettini se la vede contro Carlos Alcaraz per un posto nei quarti di finale. Il romano viene dalla vittoria convincente contro Ugo Humbert in due set al 2° turno, mentre Alcaraz vuole continuare la sua striscia di 6 vittorie consecutive dopo il trionfo nel '500' di Vienna e contro Michelsen al debutto a Parigi. Il match è in programma per le ore 19 e sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

Berrettini-Alcaraz, tutti i precedenti

Quella di Parigi sarà la quinta sfida tra i due, con Alcaraz che è avanti 3-1 nei precedenti. L'ultimo incontro risale a ben tre anni fa, per la precisione a Wimbledon, dove a trionfare fu lo spagnolo per 3-6, 6-3, 6-3, 6-3.

  • 2023 - Wimbledon (R16): Alcaraz b. Berrettini 3-6, 6-3, 6-3, 6-3
  • 2022 - Atp Rio de Janeiro (QF): Alcaraz b. Berrettini 6-2, 2-6, 6-2
  • 2022 - Australian Open (R32): Berrettini b. Alcaraz 6-2, 7-6, 4-6, 2-6, 7-6
  • 2021 - Atp Vienna (QF): Alcaraz b. Berrettini 6-1, 6-7, 7-6

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