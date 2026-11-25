Alla vigilia dell'esordio in Coppa Davis contro l'Austria, Carlos Alcaraz ha dedicato un pensiero all'amico Jannik Sinner dopo l'intervento al ginocchio: "Il tennis sente la sua mancanza, non ci vediamo dallo scorso aprile. In merito alla decisione di procedere con l'operazione, penso che il suo team abbia fatto la scelta giusta. È giovane e ha ancora tanti anni di carriera davanti a sé, sono sicuro che tornerà ancora più forte"

Il presente di Carlos Alcaraz si chiama Coppa Davis, ma il pensiero dello spagnolo è rivolto all'amico Jannik Sinner. Alla vigilia dell’esordio della Spagna contro l'Austria nei quarti di finale a Bologna, il tennista murciano ha voluto dedicare un pensiero all'altoatesino, reduce dall’intervento chirurgico al ginocchio a cui si è sottoposto nella giornata di martedì. Alcaraz non ha nascosto quanto gli manchi la presenza di Sinner nel circuito: "Il tennis sente la sua mancanza, e anch'io sento la sua mancanza. Non ci vediamo dallo scorso aprile". L'ultimo incrocio tra i due risale infatti alla finale del Masters 1000 di Monte-Carlo, vinta dall'azzurro, che proprio in quell'occasione strappò allo spagnolo il primo posto del ranking Atp. Da allora, entrambi hanno dovuto fare i conti con problemi fisici che li hanno costretti a fermarsi. Sulla scelta del n. 2 al mondo di sottoporsi all’intervento, il murciano non ha dubbi: "Penso che il suo team abbia preso la decisione giusta. È giovane e ha ancora tanti anni di carriera davanti a sé. Sono sicuro che tornerà ancora più forte e competitivo". L’augurio di Alcaraz è quello di rivedere presto Sinner in campo, per ritrovare una rivalità che negli ultimi anni ha regalato grandi sfide al tennis mondiale: "Non vedo l'ora di rivederlo allenarsi e tornare in campo. Gli auguro il meglio e una pronta guarigione. Spero di ritrovarlo presto nel circuito e di poter scambiare nuovamente qualche parola con lui".