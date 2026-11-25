Italia-Corea del Sud in Coppa Davis Finals: il risultato in diretta live
A Bologna tocca all'Italia di Filippo Volandri, che debutta nella Final 8 di Coppa Davis contro la Corea del Sud. In palio un posto in semifinale contro la Repubblica Ceca. La sfida è in programma per le ore 16, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
in evidenza
ITALIA-COREA DEL SUD LIVE ALLE 16
I convocati squadra per squadra
- AUSTRIA: Jurij Rodionov, Lukas Neumayer, Joel Schwaerzler, Neil Oberleitner, Lucas Miedler. Capitano: Jurgen Melzer
- COREA DEL SUD: Kwon Soonwoo, Chung Hyeon, Park Uisung, Hong Seongchan, Nam Jisung. Capitano: Jong-Sam Chung
- GERMANIA: Alexander Zverev, Jan Lennard Struff, Yannick Hanfmann, Kevin Krawietz, Tim Puetz. Capitano: Michael Kohlmann
- GRAN BRETAGNA: Arthur Fery, Cameron Norrie, Toby Samuel, Henry Patten, Neal Skupski. Capitano: Leon Smith
- ITALIA: Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Andrea Vavassori. Capitano: Filippo Volandri
- REPUBBLICA CECA: Jiri Lehecka, Jakub Mensik, Tomas Machac, Patrik Rikl, Adam Pavlasek. Capitano: Tomas Berdych
- SPAGNA: Carlos Alcaraz, Rafael Jodar, Daniel Merida, Pedro Martinez, Marcel Granollers. Capitano: David Ferrer
Le nazioni ancora in gioco
- ITALIA (campione 2025 e Paese ospitante)
- Austria
- Corea del Sud
- Germania
- Gran Bretagna
- Spagna
- Repubblica Ceca
Il tabellone e gli orari
QUARTI DI FINALE
- Repubblica Ceca vs Canada 2-0
- ITALIA vs Corea del Sud - oggi alle 16
- Germania vs Gran Bretagna - Giovedì 26 novembre, ore 10
- Spagna vs Austria - Giovedì 26 novembre, non prima delle 17
SEMIFINALI
- ITALIA o Corea vs Rep. Ceca o Canada - Venerdì 27 novembre, ore 16
- Spagna o Austria vs Germania o Gran Bretagna - Sabato 28 novembre, ore 12
FINALE
- Domenica 29 novembre, ore 15
I convocati della Corea del Sud
- COREA DEL SUD: Kwon Soonwoo, Chung Hyeon, Park Uisung, Hong Seongchan, Nam Jisung. Capitano: Jong-Sam Chung
I convocati dell'Italia
- ITALIA: Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Andrea Vavassori. Capitano: Filippo Volandri
Italia a caccia del poker: l'albo d'oro della Davis
A Bologna si riparte dal trionfo dello scorso anno dell'Italia, campione della Davis per il terzo anno consecutivo. Un traguardo storico, mai riuscito a nessuna nazione da quando era stato abolito il Challenge Round nel 1971. Adesso gli azzurri di Filippo Volandri inseguono il poker: ecco l'albo d'oro completo della Coppa Davis
Italia, caccia al poker: l'albo d'oro della DavisVai al contenuto
Chi vince affronterà la Repubblica Ceca
Già si conosce l'avversario che una tra Italia e Corea del Sud affronterà in semifinale: parliamo della Repubblica Ceca, che nella giornata di ieri ha battuto con un netto 2-0 il Canada.
L'inizio del match è in programma per le ore 16. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti per non perdersi nulla.
A Bologna è il giorno del debutto dell'Italia. I campioni in carica, a caccia del poker, affrontano nei quarti di finale la sorprendente Corea del Sud.