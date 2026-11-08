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Sinner e Cahill, le foto scelte per ricordare la loro storia

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Con un video pubblicato su Youtube, Jannik Sinner e Darren Cahill hanno scelto le foto più belle del loro lungo percorso insieme. Ecco quali sono le loro preferite e che ricordi nascondono. Piccolo spoiler: l'incontro si chiude con un consiglio che l'australiano dà a Jannik: quello di rispettare la regolare delle 5 'P'...

IL VIDEO

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