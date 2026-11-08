Sinner e Cahill, le foto scelte per ricordare la loro storia

Con un video pubblicato su Youtube, Jannik Sinner e Darren Cahill hanno scelto le foto più belle del loro lungo percorso insieme. Ecco quali sono le loro preferite e che ricordi nascondono. Piccolo spoiler: l'incontro si chiude con un consiglio che l'australiano dà a Jannik: quello di rispettare la regolare delle 5 'P'...
- Neanche il tempo di entrare e di salutarsi, che Sinner inizia subito a scherzare con Cahill: "Ti vedo in forma". Non si fa attendere la risposta di Cahill, che lo guarda (con Sinner che per l'occasione decide anche di mettersi in posa) e, dopo un'attenta analisi da coach quale è, conferma: "Anche tu stai bene".
- Dopo i saluti iniziali, il 'viaggio nel tempo' che permette a Sinner e Cahill di rivivere i loro momenti più belli tramite le foto può iniziare. Ma anche in questo caso, Jannik non perde l'occasione di divertirsi con il suo ormai ex super coach: "Sembri intelligente con questi occhiali...". "Ci provo", risponde sorridendo Cahill.
- Ora si parte per davvero. La prima foto è scelta da entrambi, che decidono di partire da quelle di Wimbledon 2025. "La vittoria arriva dopo quella partita epica contro Alcaraz al Roland Garros - ha detto Cahill -. Dopo Parigi siamo andati ad Halle, dove hai perso contro Bublik, che giocò una partita incredibile. E dopo quella sconfitta ti dissi che poteva essere una fortuna".
- "Mi ricordo - ha risposto Sinner- Mi dicesti: 'Questa è la cosa migliore che poteva succedere'. Da quella sconfitta abbiamo fatto una settimana di preparazione incredibile per Wimbledon".
- Cahill versione giornalista: "Raccontaci come ti sei sentito a giocare quella finale contro Alcaraz dopo aver perso al Roland Garros".
- "La prima cosa che ho detto a Darren è stata: 'Se vinco questa partita, faremo un discorso più serio sul fatto che tu possa restare un altro anno'. Ero contento di affrontare Carlos. Non perché avevo perso al Roland Garros, ma perché non c'è rivale migliore per me da affrontare nei palcoscenici più grandi che abbiamo. Wimbledon è stato il momento più speciale della mia carriera", ha detto Jannik.
- Wimbledon 2025 è indimenticabile, ma Cahill ha anche un altro ricordo che non si può cancellare: la vittoria dell'Australian Open nel 2024. "Il primo non si scorda mai. Per me ovviamente è un po' più speciale considerando il luogo e per come l'hai fatto".
- "Questo è proprio l'esempio perfetto di come la settimana di un torneo possa cambiare così in fretta - ha continuato Jannik -. Questo momento lo ricorderò per sempre. E vederti piangere lì è stato molto emozionante anche per me. Anche se di solito non piango mai. Dopo quella vittoria ho pianto sotto la doccia".
- "Mi ricordo quando sei venuto verso di noi – ha continuato Cahill – ed eri sotto di due set contro Medvedev, che ha giocato diversamente da come pensavamo. Vagnozzi ti diceva di cambiare tattica, mentre io ti dicevo di tenere duro".
- Il tennis, le vittorie, ma anche l'amicizia: "Una delle più belle per me è però questa, che non ha niente a che fare con il campo. È come sei ci fosse tutto il team insieme", ha detto Sinner. E Cahill non può che essere d'accordo: "Per me questa è una foto di squadra, anche se ci siamo solo io e te".
- E, parlando delle foto fuori campo, c'è una in particolare che piace a Cahill: "Il percorso di un tennista è fatto di preparazione, delle esperienze che vivi come squadra, del legame che avete e della fiducia. E non è sempre tutto rose e fiori, non ci sono sempre bei momenti. Ed eccoci ad Alicante, a lavorare duro a pochi giorni dall’inizio nella nostra preparazione nel 2023. E guarda la tua faccia: sei così felice di essere lì…".
- E la reazione di Jannik nel rivedersi in quella foto ad Alicante è tutta da ridere!
- Durante la conversazione, Sinner ripercorre anche l'amore (se così possiamo definirlo) per il golf nato proprio grazie a Cahill: "Qui è quando avevo le mie mazze da golf ed ero così felice. Anche se dopo tre colpi ho pensato: 'Ok, ora posso rivenderle...'".
- Il golf, ma anche il burraco. "Qui eravamo ad Alicante e in camera insieme giocavamo a burraco ogni sera. Tu vincevi quasi sempre e questa era la tua tipica esultanza quando ti prendevi i miei soldi, cosa che facevi piuttosto spesso".
- "Questa è la foto scattata prima della finale di Torino - racconta Cahill -. Avevamo una PlayStation nel nostro spogliatoio a Torino e tu e Vagnozzi vi siete sfidati 10 minuti prima di entrare in campo per giocare la finale". "Beh, però è finita bene", ha scherzato Sinner.
- È andata meno bene, invece, per un joystick: "Uno è volato contro il muro, da qualche parte...", ha spiegato Cahill.
- "Questo è un momento magico". Così Sinner ha presentato la prossima foto presa in mano da Cahill. E lasciamo che sia proprio l'australiano a spiegarcela: "Wimbledon 2026, la festa dopo la finale. Tu (Sinner, ndr) eri ancora impegnato con i media, mentre il resto del team ti ha abbandonato. Siamo tornati a bere un paio di birre e goderci la festa".
- Il pensiero poi torna a Wimbledon e alla stagione 2026. "Non volevamo finire con Wimbledon - ha detto Sinner -. Volevamo continuare per quest'anno e volevo spingere fino alla fine e chiudere la stagione a Torino, che penso che per entrambi sarebbe stato il finale perfetto. Ma, guardando indietro, abbiamo chiuso vincendo Wimbledon e, in un certo senso, non c'è finale migliore":
- "La tensione prima della partita. È insostituibile. Ed essendo anche un ex giocatore, l'unico modo per provare qualcosa di simile a quello che senti quando giochi è allenare. Per fortuna con Jan abbiamo vinto tanto ed è stato incredibile, ma non dare mai le vittorie per scontate perché ogni momento ha una storia e un momento speciale".
- "Mi mancherà la persona che posso chiamare 24 ore su 24, in ogni momento. Abbiamo passato momenti difficili e tu (Cahill, ndr) eri sempre la prima persona che chiamavo, perché mi sentivo più vicino a te, soprattutto nei momenti più difficili e duri. Le vittorie e le sconfitte vanno e vengono, il legame con una persona è molto più importante".
- Ovvero quella con Cahill e quando alza il trofeo da numero 1 del mondo: "Penso che queste due siano l'esempio perfetto di come lavorando duro e con l'amicizia si possano ottenere cose che non avrei mai pensato".
- E l'australiano torna sul primo Slam vinto da Sinner: "Scelgo questa foto perché il primo Slam non si scorda mai. Per me è speciale perché è una foto scattata a Melbourne, in Australia, ma anche perché è una foto di squadra, perché per vincere ci vuole una squadra. Il nostro lavoro è cercare di vincere. E quando vinci il tuo primo Slam, quella è l'esperienza più memorabile".
- "Il consiglio che ti darei - e che ti ho dato per tutto il tempo in cui abbiamo lavorato insieme, per aiutarti a diventare la miglior versione di te stesso a 28, 29 e 30 anni - è questo: ogni giorni devi avere un obiettivo concreto per quello che fai in campo. Pianifica il lavoro e poi rispetta il piano delle 5 'P' che abbiamo nel nostro team: Plan, Practice, Play, Persistence e Patience".
- "A volte potresti perdere di vista la pazienza, perché vorresti arrivare subito ai tuoi obiettivi come un pilota di Formula 1. Ma se seguirai le 5 P, riuscirai ad arrivare dove desideri. Non accontentarti mai. Non importa cosa riuscirai a ottenere, continua a spingere oltre, ogni singolo giorno".
- Il video su Youtube si chiude con un messaggio di Sinner: "Grazie Darren per questi cinque anni indimenticabili e per avermi reso un giocatore e una persona migliore. La nostra collaborazione lavorativa è finita, ma non l'amicizia. È stato un privilegio".