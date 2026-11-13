Alexander Zverev ha parlato a Sky in vista delle Atp Finals: "Sono felice di essere il numero 1. Ho capito di aver lavorato tutta la mia vita e tutta la mia carriera per esserlo, quindi mi voglio godere questo traguardo". Sull'Italia: "Roma è la mia città preferita in assoluto nel mondo, amo la cultura italiana". Il torneo è in programma su Sky e in streaming su NOW dal 15 al 22 novembre I GIRONI

Dal numero 1 al rapporto con l'Italia fino ai suoi ricordi sulle precedenti edizioni delle Atp Finals. Sono questi i principali temi toccati da Alexander Zverev in esclusiva a Sky Sport in vista del suo debutto a Torino, in programma domenica 15 novembre alle ore 14 contro Rafa Jodar. Sarà la prima partita che il tedesco giocherà alle Finals da numero 1 al mondo: "Sono numero 1 al mondo da 10 giorni, quindi per il momento la mia vita non è cambiata - ha spiegato -. In generale per un tennista non cambia molto, perché si continua sempre a lavorare. Devo dire che a Parigi mi sono sentito molto teso, ma adesso mi sento molto meglio e mi sto godendo il momento. Sono felice di essere il numero 1: ho capito di aver lavorato tutta la mia vita e tutta la mia carriera per esserlo, quindi mi voglio godere questo traguardo". atp finals Cobolli debutta lunedì con Medvedev: il calendario

"Mi piace l'Italia, Roma è la mia città preferita" Venendo, invece, al rapporto con l'Italia: "La prima volta che ho giocato in Italia è stata per uno tra i tanti tornei Under 14 che ho fatto quando avevo 12 anni. Non mi ricordo di preciso, ma da ragazzo ho giocato in Italia. Era aprile e ho giocato con un freddo terribile e molto vento. Non mi ricordo nient'altro. In generale mi piace l'Italia, mi piacciono gli italiani e la loro energia. Loro sono molto emotivi e questo mi piace. Roma è la mia città preferita in assoluto nel mondo, amo la cultura italiana". Sui suoi principali ricordi sulle Finals: "Il mio ricordo più bello è quando le ho vinte nel 2018. Ho sconfitto Federer in semifinale e Djokovic in finale. Penso sia difficile vivere emozioni più forti di questa". Vedi anche Chi dopo Sinner? L'albo d'oro delle Atp Finals