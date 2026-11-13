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Atp Finals, le foto del Blue Carpet di Torino: da Cobolli ad Alcaraz

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In vista dell'inizio delle Atp Finals, come ormai da tradizione in quel di Torino si è svolto il Blue Carpet. Gli otto giocatori protagonisti dell'ultimo torneo dell'anno sono stati accolti dai numerosi tifosi a cui hanno concesso autografi e selfie prima dell'immancabile foto di gruppo con il trofeo. Da Cobolli ad Alcaraz al numero 1 al mondo Zverev: qui il racconto della serata. Il torneo è in programma su Sky e in streaming su NOW dal 15 al 22 novembre

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