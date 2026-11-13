Atp Finals, le foto del Blue Carpet di Torino: da Cobolli ad Alcaraz
In vista dell'inizio delle Atp Finals, come ormai da tradizione in quel di Torino si è svolto il Blue Carpet. Gli otto giocatori protagonisti dell'ultimo torneo dell'anno sono stati accolti dai numerosi tifosi a cui hanno concesso autografi e selfie prima dell'immancabile foto di gruppo con il trofeo. Da Cobolli ad Alcaraz al numero 1 al mondo Zverev: qui il racconto della serata. Il torneo è in programma su Sky e in streaming su NOW dal 15 al 22 novembre
- Partiamo dalla location dove si è svolto il Blue Carpet: piazza San Carlo. Un lungo tappeto blu ha attraversato via Roma nel tratto tra via Principe Amedeo e piazza Cln
- Boato del pubblico chiaramente per Flavio Cobolli, il vero protagonista e padrone di casa per questa edizione della Finals.
- Il romano, numero 6 al mondo, giocherà per la prima volta le Atp Finals. "È stata una grande stagione e spero di far divertire tutti quelli che verranno a vedermi e a sostenermi. Ho già sentito un grande calore del pubblico: spero di ripagare questa fiducia", ha detto a Sky Sport.
- Come dicevamo, immancabile l'affetto del pubblico, con Cobolli che si è fermato a firmare gli autografi e a scattare selfie.
- Un altro grande protagonista in quel di Torino è Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è numero 3 al mondo e, nonostante abbia già giocato 3 volte le Finals, non le ha mai vinte.
- Immancabile anche il numero 1 al mondo: Sascha Zverev.
- Da Zverev, che di Finals ne ha giocate 8, a un altro giocatore molto esperto sotto questo aspetto, ovvero Daniil Medvedev (a quota 6).
- Anche il russo si è fermato a firmare gli autografi tra i tifosi presenti al Blue Carpet.
- Oltre a Cobolli, non mancano altri debuttanti in questa edizione come Frances Tiafoe...
- ... e Arthur Fils. Prima volta a Torino anche per Rafa Jodar.
- Ecco schierati gli '8 maestri'!
- Gli sguardi tra Zverev e Alcaraz si incrociano: saranno loro due a giocarsi il titolo fino alla fine?
- Intanto Carlitos preferisce dare un'ulteriore occhiata al trofeo...
- Alexander Zverev (Ger)
- Ben Shelton (Usa)
- Arthur Fils (Fra)
- Rafael Jodar (Esp
- E qui un piccolo focus sui due finalisti degli US Open: Sascha Zverev e Ben Shelton.
- Carlos Alcaraz (Esp)
- Daniil Medvedev
- FLAVIO COBOLLI (Ita)
- Frances Tiafoe (Usa)