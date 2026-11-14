Le parole di Carlos Alcaraz a Sky Sport verso le Finals: "Ho tanta voglia di giocare, sono pronto mentalmente. Proverò ad arrivare fino in fondo". Sulle condizioni del suo ginocchio: "Per il momento il fastidio non preoccupa né a me e né al mio team". Le Atp Finals sono in programma su Sky e in streaming su NOW dal 15 al 22 novembre ATP FINALS AL VIA SU SKY: LA GUIDA TV

"Sono molto motivato durante gli allenamenti, proverò a vincere il torneo". Parola di Carlos Alcaraz che, in un'intervista esclusiva a Sky Sport, ha confermato che il suo obiettivo per le Atp Finals di quest'anno è quello di provare a vincerle per la prima volta. "I miei ultimi risultati su cemento indoor (vittoria a Vienna e a Parigi, ndr) hanno rispecchiato il livello che posso raggiungere e il livello che sto esprimendo in questo momento - ha spiegato il numero 3 al mondo -. Ho tanta voglia di giocare: sono emozionato e mentalmente fresco per affrontare una settimana molto complicata. Proverò ad arrivare fino in fondo". Sul rapporto con il tifo italiano: "Il pubblico italiano ama da sempre il tennis, soprattutto in questo momento storico così favorevole per il vostro Paese. Tutte le volte che vengo qui e ho la possibilità di giocare, sento tanto affetto. Ho ricevuto un'accoglienza davvero calorosa, aspetto con ansia di scendere in campo davanti ai tifosi italiani e di cominciare il mio torneo. Qui mi sento amato e per me è una sensazione bellissima". la guida Atp Finals al via: tutto quello che c'è da sapere

"Il ginocchio? Precauzioni in allenamento" Alcaraz ha poi fatto il punto sulle sue condizioni fisiche, in particolare su quelle del ginocchio: "In poco più di tre settimane ho giocato tante partite ad alta intensità e questo può portare qualche acciacco a un tennista. Stiamo tenendo tutto sotto controllo e ci stiamo occupando di tutto in ogni minimo dettaglio per poter competere al massimo delle nostre possibilità. Per il momento il fastidio al ginocchio non preoccupa né a me e né al mio team. Sto semplicemente applicando una precauzione in allenamento per competere al massimo livello già dalla prima partita".