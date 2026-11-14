Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Alcaraz verso le Atp Finals: "Il ginocchio non mi preoccupa, voglio il titolo". VIDEO

atp finals

Le parole di Carlos Alcaraz a Sky Sport verso le Finals: "Ho tanta voglia di giocare, sono pronto mentalmente. Proverò ad arrivare fino in fondo". Sulle condizioni del suo ginocchio: "Per il momento il fastidio non preoccupa né a me e né al mio team". Le Atp Finals sono in programma su Sky e in streaming su NOW dal 15 al 22 novembre

ATP FINALS AL VIA SU SKY: LA GUIDA TV

"Sono molto motivato durante gli allenamenti, proverò a vincere il torneo". Parola di Carlos Alcaraz che, in un'intervista esclusiva a Sky Sport, ha confermato che il suo obiettivo per le Atp Finals di quest'anno è quello di provare a vincerle per la prima volta. "I miei ultimi risultati su cemento indoor (vittoria a Vienna e a Parigi, ndr) hanno rispecchiato il livello che posso raggiungere e il livello che sto esprimendo in questo momento - ha spiegato il numero 3 al mondo -. Ho tanta voglia di giocare: sono emozionato e mentalmente fresco per affrontare una settimana molto complicata. Proverò ad arrivare fino in fondo". Sul rapporto con il tifo italiano: "Il pubblico italiano ama da sempre il tennis, soprattutto in questo momento storico così favorevole per il vostro Paese. Tutte le volte che vengo qui e ho la possibilità di giocare, sento tanto affetto. Ho ricevuto un'accoglienza davvero calorosa, aspetto con ansia di scendere in campo davanti ai tifosi italiani e di cominciare il mio torneo. Qui mi sento amato e per me è una sensazione bellissima".

la guida

Atp Finals al via: tutto quello che c'è da sapere

"Il ginocchio? Precauzioni in allenamento"

Alcaraz ha poi fatto il punto sulle sue condizioni fisiche, in particolare su quelle del ginocchio: "In poco più di tre settimane ho giocato tante partite ad alta intensità e questo può portare qualche acciacco a un tennista. Stiamo tenendo tutto sotto controllo e ci stiamo occupando di tutto in ogni minimo dettaglio per poter competere al massimo delle nostre possibilità. Per il momento il fastidio al ginocchio non preoccupa né a me e né al mio team. Sto semplicemente applicando una precauzione in allenamento per competere al massimo livello già dalla prima partita".

"Antonelli ha fatto qualcosa di incredibile". E su Ferrero...

In conferenza stampa, lo spagnolo ha commentato anche il risultato di Kimi Antonelli, diventato il più giovane campione del mondo di Formula 1: "Ultimamente sto seguendo un po' anche la Formula 1 - ha amesso - e quello che sta facendo Antonelli è semplicemente incredibile". Infine, sul vedere Juan Carlos Ferrero allenare un altro giocatore: "Sarò sincero, è un po' strano. Non lo vedevo da tantissimo tempo, ma sono comunque felice per lui. Penso che farà un ottimo lavoro con Ben: sono curioso di vederlo nel box di Ben e di osservare i progressi che gli farà fare come giocatore".

a sky sport

Shelton: "Con Ferrero posso migliorare ancora"

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Medvedev: "Con Cobolli ho un rapporto splendido"

atp finals

Nel video le parole di Daniil Medvedev a Sky Sport sul rapporto con Flavio Cobolli, suo...

Atp Finals su Sky, si parte: la guida tv

Tennis

Al via l'ultimo torneo dell'anno: in campo i migliori 8 sia del singolare maschile che di doppio...

Errani/Paolini e finale a Stoccolma: il programma

live su sky

All'Atp 250 di Stoccolma si gioca la finale tra Fritz e Tirante. A Indian Wells spazio alle...

Shelton: "Con Ferrero posso migliorare ancora"

atp finals

Nel video le parole di Ben Shelton a Sky Sport sull'ingresso di Juan Carlos Ferrero nel suo team:...

Zverev: "A Parigi ero teso, ora mi godo il n. 1"

atp finals

Alexander Zverev ha parlato a Sky in vista delle Atp Finals: "Sono felice di essere il numero 1....
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS