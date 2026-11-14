Sinner e Maldini insieme per un evento a Torino, che entusiasmo: FOTO e VIDEO
Dopo la cena (e il selfie) con gli altri numeri 1 al mondo in carriera, Jannik Sinner ha partecipato ad un evento organizzato allo store Nike nel centro di Torino. Insieme a lui un altro mito dello sport italiano, Paolo Maldini, coppia che ha parlato ai ragazzi delle scuole tennis cittadine. Tantissima l'attesa prima dell'incontro con centinaia di tifosi a caccia di un autografo del campione azzurro. Ecco le immagini
- Oltre 500 persone hanno atteso il campione azzurro davanti allo store Nike in Via Roma, a Torino, per un evento dedicato ai ragazzi delle scuole tennis cittadine
- Tifosi assiepati sotto i portici di Via Roma per strappare un selfie o un autografo a Sinner
- Insieme a Jannik un altro mito dello sport italiano, Paolo Maldini
- "Era impossibile immaginarsi tutto questo, mai avrei pensato di arrivare a questi livelli - ha ammesso Jannik -. Vivevo la mia gioventù in modo tranquillo con i miei amici, facevo calcio e sciavo. Poi, a 13 anni, ho deciso di giocare a tennis. La vittoria più grande è scegliere quello che ti piace di più: il risultato non si può controllare, ma il divertimento sì"
- Parlando di gioventù, Sinner ha affrontato anche il tema legato all'uso dei social: "Sono una parte importante, puoi usarli in modo positivo ma ci sono anche cose negative. Il mio consiglio è di starci lontano: è più bello incontrare qualcuno per un caffè. Per me i social sono secondari"