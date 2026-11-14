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Sinner e Maldini insieme per un evento a Torino, che entusiasmo: FOTO e VIDEO

CHE COPPIA! fotogallery
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Dopo la cena (e il selfie) con gli altri numeri 1 al mondo in carriera, Jannik Sinner ha partecipato ad un evento organizzato allo store Nike nel centro di Torino. Insieme a lui un altro mito dello sport italiano, Paolo Maldini, coppia che ha parlato ai ragazzi delle scuole tennis cittadine. Tantissima l'attesa prima dell'incontro con centinaia di tifosi a caccia di un autografo del campione azzurro. Ecco le immagini

VIDEO. SINNER CON MALDINI: "I SOCIAL? MEGLIO INCONTRARSI"

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