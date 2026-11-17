Matteo Berrettini non ha fatto mancare il proprio sostegno a Flavio Cobolli nel suo esordio a Torino contro Medvedev, come dimostrato anche in occasione del punto più spettacolare del match. Al termine di uno scambio prolungato, Cobolli ha chiuso con uno splendido passante lungolinea, facendo scattare in piedi Berrettini, subito pronto ad applaudirlo e incitarlo. Un gesto arrivato in un game particolarmente combattuto, nel quale Flavio era riuscito a rimontare da 15-40

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