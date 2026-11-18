'Torino Tennis Talks' è il vodcast quotidiano realizzato da Sky Sport in collaborazione con Intesa Sanpaolo, che accompagna il pubblico per tutta la durata del torneo. Un appuntamento quotidiano, in onda ogni mattina alle 10 su Sky Sport 24 e disponibile anche su YouTube e SkySport.it. A guidare il racconto sarà Dalila Setti, che ogni giorno analizzerà temi, storie e protagonisti delle Nitto ATP Finals, offrendo approfondimenti e spunti su quanto accade dentro e fuori dal campo