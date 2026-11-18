Alcaraz-Medvedev oggi alle Atp Finals, il risultato in diretta live della partita
Sfida di prestigio nel gruppo Lendl tra Carlos Alcaraz, che all'esordio ha concesso solo 4 game a Tiafoe, e Daniil Medvedev, reduce dalla vittoria su Flavio Cobolli. Il match sarà in diretta alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Alcaraz-Medvedev
in evidenza
Stasera c'è Cobolli
Grande attesa poi per il ritorno in campo di Flavio Cobolli. Il romano sarà impegnato alle 20.30 contro Frances Tiafoe, in una sfida fondamentale per proseguire il cammino a Torino. Il match sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
Ampia copertura anche sulle piattaforme digital e social di Sky Sport. In particolare, nella sezione dedicata alle Nitto ATP Finals del sito skysport.it saranno disponibili gli highlights dei match, oltre al live blog di tutte le partite.
Il vodcast "Torino Tennis Talks"
'Torino Tennis Talks' è il vodcast quotidiano realizzato da Sky Sport in collaborazione con Intesa Sanpaolo, che accompagna il pubblico per tutta la durata del torneo. Un appuntamento quotidiano, in onda ogni mattina alle 10 su Sky Sport 24 e disponibile anche su YouTube e SkySport.it. A guidare il racconto sarà Dalila Setti, che ogni giorno analizzerà temi, storie e protagonisti delle Nitto ATP Finals, offrendo approfondimenti e spunti su quanto accade dentro e fuori dal campo
Torino Tennis TalksVai al contenuto
Su Sky Sport 24 torna invece ogni giorno all'ora di pranzo Il tennis è servito, con Dalila Setti, per introdurre i temi principali della giornata insieme a ospiti d'eccezione. A chiudere la giornata, ATP Finals The Insider, l'appuntamento curato da Giuseppe Marzo, con Stefano Meloccaro nel ruolo di insider, che porterà il pubblico dietro le quinte del torneo, attraverso immagini e interviste esclusive, alla scoperta degli aspetti più curiosi e interessanti delle Finals.
Come seguire le Atp Finals su Sky Sport
Oltre a proporre tutte le sfide, con Sky Sport Tennis come "campo centrale" e i match più importanti in onda anche su Sky Sport Uno, Sky Sport seguirà le Nitto ATP Finals prima e dopo ogni match con studi di presentazione e approfondimento, in diretta dall'Inalpi Arena di Torino, condotti da Eleonora Cottarelli e Angelo Mangiante. A raccontare il torneo da bordo campo ci saranno gli inviati Stefano Meloccaro e Paolo Aghemo, che seguiranno da vicino protagonisti, sfide e curiosità delle Finals
I record delle Atp Finals
- Maggior numero di titoli in singolare: Novak Djokovic (7).
- Campione più anziano: Novak Djokovic, a 36 anni, nel 2023.
- Campione più giovane: John McEnroe, a 19 anni, nel 1978.
- Campioni con il ranking più alto:N.1 del mondo: Ilie Nastase (1973), Jimmy Connors (1977), Bjorn Borg (1979-80), John McEnroe (1984), Ivan Lendl (1985-87), Pete Sampras (1994, 1996-97), Lleyton Hewitt (2002), Roger Federer (2004, 2006-07), Novak Djokovic (2012, 2014-15), Andy Murray (2016), Jannik Sinner (2024)
- Campione con il ranking più basso: David Nalbandian, numero 12 del mondo, nel 2005.
- Ultimo campione di casa: Jannik Sinner, a Torino, nel 2025.
- Maggior numero di vittorie in singolare nel torneo: Roger Federer (59
Il montepremi del torneo
Il montepremi complessivo delle Nitto ATP Finals ammonta a 15.750.000 dollari.
SINGOLARE
- Campione imbattuto 5.171.000 $
- Vittoria in finale 2.412.000 $
- Vittoria in semifinale 1.206.000 $
- Vittoria in ogni match del girone 405.000 $
- Quota di partecipazione 338.000 $*
- Riserva (Alternate) 156.000 $
(*La quota di partecipazione viene proporzionata in base al numero di partite disputate: 1 partita: 169.000 $; 2 partite: 253.500 $; 3 partite: 338.000 $)
Ottimo momento di forma anche per Daniil Medvedev che, dopo lo US Open, ha vinto 19 partite su 23 disputate. Tra i quattro ko, proprio quello con Alcaraz in semifinale a Vienna
Alcaraz si presenta a questo match con una serie aperta di 10 vittorie consecutive: lo spagnolo non perde dal match di terzo turno a Shanghai contro Zizou Bergs
Alcaraz: "Un anno strano, ma sono cresciuto"
Come arriva Medvedev
Partita più lottata, invece, per Daniil Medvedev che ha avuto la meglio su Flavio Cobolli con il punteggio di 7-6, 6-3 in un'ora e 27 minuti. Soprattutto una grande prova al servizio del russo che ha raccolto l'83% di punti con la prima
Come arriva Alcaraz
Per Alcaraz è stato un esordio perfetto, con la netta vittoria su Frances Tiafoe. Appena quattro game persi dal murciano, sicuramente il più convincente dei big nella prima partita a Torino
Alcaraz-Medvedev, tutti i precedenti
- 2026 - Vienna (SF): Alcaraz b. Medvedev 6-4, 7-6
- 2026 - Indian Wells (SF): Medvedev b. Alcaraz 6-3, 7-6
- 2024 - Pechino (SF): Alcaraz b. Medvedev 7-5, 6-3
- 2024 - Wimbledon (SF): Alcaraz b. Medvedev 6-7, 6-3, 6-4, 6-4
- 2024 - Indian Wells (F): Alcaraz b. Medvedev 7-6, 6-1
- 2023 - Atp Finals (RR): Alcaraz b. Medvedev 6-4, 6-4
- 2023 - US Open (SF): Medvedev b. Alcaraz 7-6, 6-1, 3-6, 6-3
- 2023 - Wimbledon (SF): Alcaraz b. Medvedev 6-3, 6-3, 6-3
- 2023 - Indian Wells (F): Alcaraz b. Medvedev 6-3, 6-2
- 2021 - Wimbledon (R64): Medvedev b. Alcaraz 6-4, 6-1, 6-2
Alcaraz-Medvedev, atto XI
Alcaraz e Medvedev si ritroveranno di fronte due settimane dopo la semifinale di Vienna, vinta dal murciano in due set. Il bilancio complessivo nei precedenti è 7-3 per Carlos, ma quest'anno il russo ha vinto sul cemento di Indian Wells
Le combinazioni per le semifinali
ALCARAZ SI QUALIFICA SE...
- Batte Medvedev e Tiafoe batte Cobolli
- Batte Medvedev in 2 set e Cobolli batte Tiafoe in 3 set
MEDVEDEV SI QUALIFICA SE...
- Batte Alcaraz e Cobolli batte Tiafoe
- Batte Alcaraz in 2 set e Tiafoe batte Cobolli in 3 set
Risultati e calendario gruppo Lendl
- Alcaraz (Esp) - Tiafoe (Usa) - 6-2, 6-2
- Medvedev - COBOLLI (Ita) - 7-6, 6-3
- Alcaraz (Esp) - Medvedev - mercoledì, ore 14
- COBOLLI (ita) - Tiafoe (Usa) - mercoledì, ore 20.30
- COBOLLI (Ita) - Alcaraz (Esp) - venerdì, orario da confermare
- Tiafoe (Usa) - Medvedev - venerdì, orario da confermare
La classifica del gruppo Lendl
- Carlos ALCARAZ 1-0 (set 2-0, game 12-4)
- Daniil MEDVEDEV 1-0 (set 2-0, 13-9)
- Flavio COBOLLI 0-1 (0-2, 9-13)
- Frances TIAFOE 0-1 (set 0-2, game 4-12)
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
- LIVE - BOLELLI/VAVASSORI-Harrison/Skupski su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 13 - Il tennis è servito su Sky Sport 24
- ore 13.30 - Studio Atp Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 14 - Alcaraz-Medvedev su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- a seguire - Studio Atp Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 17.30 - Studio Atp Finals su Sky Sport Tennis
- ore 18 - Granollers/Zeballos-Krawietz/Puetz su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- a seguire - Studio Atp Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 20.30 - COBOLLI-Tiafoe su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- a seguire - Studio Atp Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- ore 23 - Atp Finals The Insider su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
Il match è in programma alle 14 all'Inalpi Arena, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Inizia la quarta giornata alle Atp Finals. Per il gruppo Lendl, Carlos Alcaraz affronta Daniil Medvedev