Cobolli-Tiafoe alle Atp Finals, dove vedere la partita in tv e streamingatp finals
Flavio Cobolli ritorna in campo all'Inalpi Arena, opposto allo statunitense Frances Tiafoe in una sfida quasi da dentro o fuori. L'appuntamento è alle 20.30, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
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Flavio Cobolli torna in campo alle Atp Finals. Dopo la sconfitta all'esordio con Medvedev, il romano sarà impegnato nella seconda giornata del gruppo Lendl contro Frances Tiafoe. Il match è in programma alle 20.30 alla Inalpi Arena di Torino, da vivere in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.
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Cobolli-Tiafoe, i precedenti
Sarà il quarto confronto stagionale tra Tiafoe e Cobolli, con Flavio che ha battuto lo statunitense soltanto nella finale dell'Atp 500 di Acapulco. Il bilancio complessivo nei precedenti è 4-1 per il tennista americano che ha vinto le ultime due sfide a Indian Wells e Halle.
- 2026 - Halle (R32): Tiafoe b. Cobolli 6-2, 7-6
- 2026 - Indian Wells (R32): Tiafoe b. Cobolli 6-1, 6-2
- 2026 - Acapulco (F): Cobolli b. Tiafoe 7-6, 6-4
- 2025 - Washington (R16): Tiafoe b. Cobolli 6-1, 6-4
- 2024 - Delray Beach (QF): Tiafoe b. Cobolli 6-4, 6-2