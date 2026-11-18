Flavio Cobolli ritorna in campo all'Inalpi Arena, opposto allo statunitense Frances Tiafoe in una sfida quasi da dentro o fuori. L'appuntamento è alle 20.30, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Flavio Cobolli torna in campo alle Atp Finals . Dopo la sconfitta all'esordio con Medvedev, il romano sarà impegnato nella seconda giornata del gruppo Lendl contro Frances Tiafoe . Il match è in programma alle 20.30 alla Inalpi Arena di Torino, da vivere in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW .

Cobolli-Tiafoe, i precedenti

Sarà il quarto confronto stagionale tra Tiafoe e Cobolli, con Flavio che ha battuto lo statunitense soltanto nella finale dell'Atp 500 di Acapulco. Il bilancio complessivo nei precedenti è 4-1 per il tennista americano che ha vinto le ultime due sfide a Indian Wells e Halle.