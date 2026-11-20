"ACES – I numeri uno del tennis" è una docuserie sui primi 29 campioni che hanno raggiunto la vetta del ranking mondiale dal 1973 ad oggi. In prima visione il 20 e il 27 novembre su Sky Sport Tennis, Sky Documentaries, in streaming solo su NOW e disponibile on demand

In contemporanea agli incontri degli ATP Finals di Torino, arriva “Aces - I numeri uno del tennis”, la docuserie che ripercorre la storia, le rivalità e i sacrifici dei primi 29 tennisti che hanno raggiunto la vetta del ranking mondiale dal 1973 a oggi. I primi due episodi saranno in onda il 20 novembre alle 21.15 su Sky Documentaries e, a seguire, dalle 23.15 circa, al termine della diretta delle ATP Finals, su Sky Sport Tennis. Gli ultimi due episodi saranno invece trasmessi il 27 novembre alle 21.15, in simulcast su Sky Documentaries e Sky Sport Tennis. Tutti gli episodi saranno inoltre disponibili in streaming solo su NOW.

I pionieri degli anni '70 e '80 Diretta dal pluripremiato regista specializzato in produzioni sportive Patrick Dimon, nel primo episodio (I pionieri degli anni '70 e '80) la serie di quattro episodi, due a settimana, esplora la nascita della prima classifica ufficiale e l'avvento dei pionieri del tennis moderno. Il racconto mette a fuoco la determinazione e lo stile di vita ribelle e carismatico di atleti iconici come Ilie Năstase, John Newcombe, Jimmy Connors, Björn Borg e John McEnroe, proseguendo fino all'era del dominio fisico e mentale di Ivan Lendl e alle risposte di Mats Wilander. Si analizzano le prime storiche rivalità - su tutte Borg-McEnroe - e il prezzo personale pagato per rimanere da soli in vetta al mondo. Il secondo appuntamento (L'era fisica degli anni '90) ripercorre la transizione verso un gioco basato su maggiore potenza, precisione e una logorante pressione psicologica; i riflettori si accendono sui contrasti di stile e personalità: l'eleganza di Stefan Edberg, la potenza di Boris Becker, la grinta di Jim Courier, fino a giungere all'epica contrapposizione americana tra il recordman Pete Sampras e il ribelle Andre Agassi, senza dimenticare figure di spicco come Thomas Muster.

L'era fisica degli anni '90 Il secondo appuntamento (L'era fisica degli anni '90) ripercorre la transizione verso un gioco basato su maggiore potenza, precisione e una logorante pressione psicologica; i riflettori si accendono sui contrasti di stile e personalità: l'eleganza di Stefan Edberg, la potenza di Boris Becker, la grinta di Jim Courier, fino a giungere all'epica contrapposizione americana tra il recordman Pete Sampras e il ribelle Andre Agassi, senza dimenticare figure di spicco come Thomas Muster.

La transizione del Millennio e l'alba di un Re Il terzo episodio (La transizione del Millennio e l'alba di un Re) racconta gli anni caratterizzati da una forte imprevedibilità e dall'ascesa di nuove stelle globali dotate di stili unici, tra cui Patrick Rafter, Marat Safin, Lleyton Hewitt e Gustavo Kuerten. Questa fase di transizione culmina con l'esplosione e l'affermazione di Roger Federer, destinato a riscrivere i record del tennis mondiale e a imporre un dominio a lungo incontrastato, prima di dover fare i conti con l'insorgere di nuovi e feroci rivali.

Il dominio assoluto e la nuova generazione L’episodio finale (Il dominio assoluto e la nuova generazione) celebra l'era d'oro del tennis contemporaneo, dominata dai "Big 3" (Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic), capaci di cannibalizzare i vertici del circuito per quasi vent'anni, con la straordinaria parentesi di resistenza di Andy Murray. Il documentario si chiude proiettandosi verso il futuro della disciplina, analizzando il passaggio di testimone e le dinamiche mentali e fisiche dei nuovi numeri uno della nuova generazione: Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Il campione italiano si racconta insieme ai protagonisti della nuova generazione spiegando cosa significhi raccogliere l'eredità di Federer, Nadal, Djokovic e Murray. Sinner spiega l'incredibile pressione psicologica che deriva dal raggiungere la vetta del ranking mondiale; ogni avversario scende in campo contro di te senza nulla da perdere e con il massimo delle motivazioni, trasformandoti nel "bersaglio" principale del circuito. Il giovane altoatesino riflette sulla dedizione e sulla solitudine che questo percorso richiede fin da giovanissimo e conferma che, nonostante cambino le generazioni, la formula e il percorso per raggiungere la vera grandezza nello sport rimangono immutati: un mix continuo di resilienza, cura dei dettagli e forza mentale.