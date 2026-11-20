Ultima partita alle Atp Finals per Flavio Cobolli, che affronta Carlos Alcaraz. Il match è in programma all'Inalpi Arena alle ore 14 e sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Flavio Cobolli torna in campo per l'ultima volta alle Atp Finals 2026. Il romano, già eliminato dal round robin a seguito delle sconfitte contro Daniil Medvedev e Frances Tiaofe, giocherà contro Carlos Alcaraz. Le condizioni del numero 3 al mondo, però, saranno da valutare in vista del match dell'Inalpi Arena. Nella giornata di giovedì 18 novembre, lo spagnolo (già qualificato per le semifinali) ha svolto una risonanza magnetica per verificare l'entità dell'infortunio alla coscia sinistra e ha deciso di voler continuare il suo cammino all'interno del torneo. La partita si giocherà alle ore 14 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.