Nel video il gran punto messo a segno da Alexander Zverev nel corso della sfida (vinta in due set) contro Arthur Fils nell'ultimo match del round robin. Siamo nel sesto game del primo set, con il numero 1 al mondo che chiude lo scambio con una bellissima veronica. Un colpo che ha convinto anche l'attaccante della Juventus Nick Woltemade, che non ha potuto far altro che applaudire il suo connazionale. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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