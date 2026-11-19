Il numero 1 al mondo ha parlato in conferenza stampa del suo problema alla caviglia: "Ho iniziato a sentire qualcosa nel tiebreak, ma ogni tanto succede. Farò tutto il possibile per essere pronto sabato". Sulla vittoria contro Fils, a Sky ha aggiunto: "Questa superficie mi piace, ma il campo non fa così tanto la differenza per me" IL VODCAST SULLE FINALS

Terza vittoria su tre, nessun set perso e semifinale da primo nel round robin. Un inizio di Finals mica male per Alexander Zverev, che ha firmato l'en plein a seguito del successo per 6-4, 7-6 contro Arthur Fils. A preoccupare un po' il numero 1 al mondo è però un possibile problema alla caviglia accusato durante il tiebreak del secondo set: "Purtroppo, a causa dell'infortunio subito quattro anni fa, la caviglia rimane per me una questione che probabilmente mi accompagnerà fino alla fine della mia carriera - ha spiegato in conferenza stampa -. Ho iniziato a sentire qualcosa nel tiebreak ed ecco perché la percentuale delle prime è calata. Ogni tanto succede. Non c'è un motivo preciso, né un singolo movimento che scateni il problema. Ad ogni modo, farò tutto il possibile, insieme al fisioterapista e al mio team, per essere pronto sabato (giorno in cui ci sarà la semifinale, ndr) e per non avvertire alcun dolore. Ma comunque, non è niente di straordinario. È un tendine che passa sopra l'osso e si è spostato quando mi sono rotto i legamenti". Leggi anche Guarda gli HIGHLIGHTS della vittoria di Zverev contro Fils

"Il lavoro non si ferma, anche Sinner e Alcaraz cercheranno di migliorare" Zverev ha poi parlato del lavoro da fare per continuare a crescere: "Il miglioramento non si ferma mai. Il motivo è semplice: anche Sinner e Alcaraz cercheranno di migliorare e lo stesso faranno gli altri. Già quest'anno abbiamo quattro esordienti alle Finals: tutti migliorano sempre e io continuerò a lavorare su diversi aspetti, ma per ora sono soddisfatto della direzione che sto prendendo. Sto diventando un giocatore aggressivo, quello che prende l'iniziativa". video Zverev prende il volo! Anche Woltemade applaude