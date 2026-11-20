Le parole di Flavio Cobolli al termine delle Atp Finals: "Questo torneo mi ha dato la prova che puoi essere il duro di turno, ma se sei fragile si vede subito. Torino mi ha insegnato tante cose, i dettagli fanno la differenza. Sinner mi ha scritto, dicendomi di godermi l'ultima partita" HIGHLIGHTS - BOLELLI/VAVASSORI, IL MATCH DI DOPPIO LIVE

"Sono più fragile di quello che penso, questo torneo mi ha dato la prova che puoi essere il duro di turno, ma se sei fragile si vede subito. La pressione e questo torneo ti mettono alla prova". Confessioni a cuore aperto quelle di Flavio Cobolli alla fine della sua prima volta alle Atp Finals. Un torneo dei maestri chiuso con tre ko, ma con importanti insegnamenti che il tennista romano porterà con sé nel corso della sua carriera: "Torino mi ha insegnato tante cose, non è facile parlare in questo momento perché mi è scesa l'adrenalina di tutta la stagione - ha esordito in conferenza stampa - Sono emozionato di aver fatto parte delle Atp Finals, un sogno realizzato. I dettagli fanno la differenza, le partite si vincono per piccole cose e i grandi giocatori le sanno fare tutte benissimo". Leggi anche Cobolli-Alcaraz: highlights Atp Finals

"Sinner mi aveva detto di godermi l'ultima partita" Per Cobolli non era semplice tornare in campo dopo la sconfitta contro Tiafoe e le lacrime nell'immediato post partita. Lì ha trovato il conforto degli amici, tra cui Jannik Sinner: "Jannik mi ha scritto dopo la seconda sconfitta - ha raccontato - dicendomi di godermi l'ultima partita perché emozioni così non si vivono spesso. Rientrare un'altra volta e sentire il boato del pubblico è stato fantastico". Il romano ha definito più volte le Atp Finals come la ciliegina sulla torta, finora, della sua carriera, ma con il piccolo rimpianto di non essere arrivato al 100% sul piano fisico. "Non ero al 100% in nessuna delle tre partite e questo mi ha dato fastidio - ha spiegato - Se non me le sono godute al massimo è per questo". Vedi anche Alcaraz carica Cobolli per la Davis: "Testa alta"