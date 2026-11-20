Ospite dello "Studio Tennis" di Sky Sport, il presidente dell'Atp ha parlato del futuro del circuito: "Le Atp Finals a Torino sono migliorare ogni anno. Dal 2028 ci saranno novità sui compensi, con un record di 350 milioni di dollari e un fondo per i primi 250 al mondo. Bisogna lavorare per allungare l'off season". E su Sinner: "Tornerà alla grande. È intelligente e tornerà quando sarà pronto, pensando al lungo termine" IL VODCAST SULLE FINALS - COBOLLI-ALCARAZ LIVE

Il presidente dell'Atp Andrea Gaudenzi è intervenuto a Sky Sport per fare un bilancio delle Atp Finals, alla sesta edizione a Torino: "Sono migliorate anno dopo anno. La città ha abbracciato l'evento, che ormai si vive in ogni angolo del territorio: un risultato che non era riuscito a raggiungere neanche Londra". Spazio anche per parlare del momento del tennis azzurro e della scelta di Sinner di fermarsi e di non partecipare: "Da italiano, sono orgoglioso del momento che sta vivendo il tennis del nostro Paese. Vedere il movimento raggiungere questi livelli è emozionante e Jannik rappresenta un grande traino. Gli auguro il meglio: tornerà alla grande. È intelligente, ha scelto di fermarsi e tornerà quando sarà pronto. È esattamente quello che deve fare, pensando al lungo termine".

Gli infortuni nel tennis di oggi Il presidente dell'Atp Finals ha anche affrontanto in generale il tema infortuni nel tennis: "Ci sono sempre stati e continueranno a esserci. Oggi, però, i giocatori prestano maggiore attenzione alla prevenzione e puntano ad allungare la propria carriera. Con l'aumento della velocità del gioco, c’è anche qualche problema legato alle palline, ma ogni giocatore deve avere la disciplina di gestire meglio il proprio calendario. Vogliamo che si punti sulla qualità. Bisogna anche saper riconoscere il momento in cui fermarsi". E sulla richiesta di un off-season più lunga, ha aggiunto: "Sono d'accordo con i giocatori sul fatto che l'off season sia breve, ma servono comunque sei-otto settimane di riposo. Non abbiamo il controllo della Coppa Davis e gli Slam hanno date fisse: serve una governance e un prodotto che mettano insieme Slam, ATP e WTA. Se ognuno agisce da solo, finisce inevitabilmente per tutelare i propri interessi.

350 milioni di dollari ai tennisti dal 2028" Novità importanti anche sul fronte economico con l'Atp che ha annunciato un aumento dei compensi destinati ai tennisti nell'ambito del piano OneVision. "Dal 2028 ci saranno novità anche sul fronte dei compensi: arriveremo a un record di 350 milioni di dollari. Il bonus pool salirà da 20 a 50 milioni di dollari e ci sarà un ulteriore fondo da 25 milioni da distribuire ai primi 250 giocatori del mondo", ha spiegato Gaudenzi. "Vogliamo redistribuire il valore sia ai primi otto, che trainano il sistema e arrivano fino in fondo nei tornei, sia ai giocatori che occupano le posizioni dalla 100 alla 250. Negli ultimi anni abbiamo triplicato il prize money dei Challenger e ora ci sono altri 25 milioni da investire. È necessario che il livello della competizione continui a crescere".