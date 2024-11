Gli otto "maestri" di Torino: i partecipanti

Dopo il forfait di Djokovic è completo il quadro degli otto maestri che scenderanno in campo a Torino: ai cinque già qualificati si aggiungono Ruud, Rublev e De Minaur, con Dimitrov e Tsitsipas nel ruolo di riserve. Nel doppio ci sono Bolelli e Vavassori. Giovedì alle 12 il sorteggio. Le Atp Finals sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 10 al 17 novembre

DJOKOVIC SALTA LE ATP FINALS