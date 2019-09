Una rivoluzione ideata e annunciata nell'agosto del 2018 dallo stesso Piqué. Il giocatore catalano, accompagnato a New York dalla fidanzata Shakira, ha intenzione di rendere la Coppa Davis simile a un Mondiale di calcio, concentrandola in un breve e unico arco di tempo e non diluita in più weekend lungo tutta la stagione, così come è sempre avvenuto nella storia della manifestazione. (foto Twitter)