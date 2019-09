Matteo Berrettini e Rafa Nadal giocheranno la semifinale degli US Open nella notte tra venerdì e sabato, sicuramente non prima delle 23.30. Come previsto, gli organizzatori dello Slam americano hanno programmato la sfida tra l'italiano e il n° 2 del mondo come secondo match sull'Arthur Ashe Stadium, subito dopo la prima semifinale che vedrà opposti il russo Daniil Medvedev (5 del seeding) e il redivivo Grigor Dimitrov (78 del ranking). Con la prima partita che prenderà il via verso le 22.15 ora italiana (+6 ore di fuso orario rispetto a New York), Berrettini e Nadal non saranno in campo sicuramente prima delle 23.30, come da programma ufficiale. Ci sarà dunque da fare le ore piccole per assistere alla prima semifinale Slam in carriera del romano, secondo azzurro a riuscire ad arrivare tra i primi quattro agli US Open, ma primo a farlo sul cemento (Barazzutti nel 1977 giocava sulla terra verde).

Berrettini-Nadal, dove vedere la semifinale

Venerdì 6 settembre 2019 non prima delle 23.30 il match di semifinale del tabellone maschile degli US Open 2019, Berrettini-Nadal, sarà trasmesso in tv su Eurosport 1, canale 210 di Sky. Berrettini-Nadal sarà disponibile in Live-Streaming anche su SkyGo, disponibile dunque su smart tv e su tutti i device mobile. Sul sito skysport.it e sull'app di Sky Sport si potrà seguire la diretta testuale della partita e il risultato in tempo reale grazie al nostro liveblog.