L'avversario di Sinner nella finale di Miami (domenica alle 21 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW) ha vinto 9 titoli in carriera, tra cui le ATP Finals e il Masters 1000 di Cincinnati nel 2017, anno in cui raggiunse la 3^ posizione nel ranking. 'Acrobata' in campo e fuori: tra le sue conquiste Maria Sharapova e Madalina Ghenea