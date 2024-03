La semifinale conquistata a Indian Wells vale a Jannik Sinner l'ingresso in un club di leggende: il 16-0 con cui ha iniziato questo 2024 porta l'azzurro nel gotha del tennis. Meglio di lui finora hanno fatto solo Djokovic, Nadal, Sampras e Federer. E nessuno vi è mai riuscito a 22 anni e 7 mesi. Ecco la classifica dei migliori avvii dal 1990 a oggi. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

