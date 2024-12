Nasce Sky Tennis Club, la novità di Sky nel 2025 per i suoi abbonati: un nuovo spazio per tifosi, appassionati e non solo. Ci sono io ma soprattutto tanti commentatori, ex giocatori, allenatori, campioni italiani e internazionali, pronti a condividere le loro esperienze e le loro opinioni. Ecco per voi l'anteprima...