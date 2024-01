L'Italia attendeva il trionfo in uno Slam del singolare maschile da ben 48 anni (17395 giorni!), ovvero dal successo di Adriano Panatta al Roland Garrros del 1976. Da Pietrangeli a Jannik, passando per l'epoca d'oro di Schiavone e Pennetta, ecco i successi azzurri in un Major

SINNER TRIONFA A MELBOURNE: MEDVEDEV KO - LE FOTO DELLA FINALE