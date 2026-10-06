Jannik Sinner ha deciso di chiudere in anticipo il suo 2026. Il numero 1 al mondo svolgerà una terapia conservativa per guarire dal problema al ginocchio destro. "Devo pensare alla mia carriera a lungo termine", ha detto in un video pubblicato sui social. Nel nostro liveblog le news live
2026 finito per Sinner, Zverev sicuro n. 1 a fine 2026
Jannik Sinner non tornerà a giocare prima del 2027. Con questa decisione, l'azzurro è certo di perdere il primo posto nel ranking Atp: Zverev, infatti, potrebbe superarlo anche se fino a fine anno non dovesse giocare alcun torneo. Qui il punto sulla situazione e il ranking Atp aggiornato
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Infortunio Sinner: cos'è l'ITBS
Si chiama ITBS (sindrome della bandelletta ileotibiale), è conosciuta anche come "sindrome del corridore", perché colpisce spesso runner e ciclisti. Si tratta di un infortunio da sovraccarico, colpisce chi fa movimenti ripetuti, cambi di direzione e frenate improvvise ad alta intensità, come richiesto dal tennis. Si tratta di una tendinopatia extra articolare, si avverte un dolore acuto, che può comparire e scomparire a tratti, una sorta di bruciore nella parte esterna del ginocchio. Nel caso di Sinner, il destro. Molto fastidiosa, rischio di recidiva molto frequente e dunque possibile cronicizzazione, con possibile calcificazione che renderebbe il problema decisamente più grave. Dopo i consulti medici, Jannik ha deciso di fermarsi. L'azzurro inizierà il percorso di terapie e riposo, per poi procedere con la riatletizzazione e gli allenementi sul campo in vista del ritorno nel 2027
Con quanti punti rientrerà Sinner nel 2027
Jannik fino a fine anno ne perderà 3.050. Di seguito i punti che potrebbe avere al suo rientro.
- Prima degli Australian Open: 7.950 punti
- Rientro agli Australian Open (scartando, dunque, i punti della semifinale di quest'anno): 7.150 punti
Sinner, 7.950 punti conquistati nel 2026
Jannik Sinner chiuderà il suo 2026 con ben 7.950 punti conquistati. Un numero clamoroso, soprattutto se si pensa che sono punti che l'azzurro che ottenuto in metà stagione, poiché è fermo da Wimbledon (12 luglio) e non tornerà prima del 2027.
Il discorso di Sinner. VIDEO
Nel video, il discorso pubblicato sui social da Jannik Sinner in cui ha annunciato il suo stop per tutto il 2026. "Al momento devo pensare anche alla mia carriera a lungo termine", ha spiegato.
Binaghi: "La tutela dell'integrità fisica di Sinner è una priorità assoluta"
Il messaggio del presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, per Jannik Sinner: "La tutela dell'integrità fisica di Jannik viene prima di qualsiasi risultato e di qualsiasi impegno agonistico. È una priorità assoluta, che deve guidare ogni scelta. In questo momento la cosa più importante è che possa recuperare pienamente e affrontare con serenità il percorso che lo attende. Lo aspettiamo a braccia aperte, con la stima e l'affetto di sempre, e con la certezza che tornerà in campo quando sarà nelle condizioni migliori per farlo. La Federazione sarà al suo fianco, come sempre"
Zverev sarà numero 1 al mondo
Con la decisione di Sinner di terminare in anticipo il suo 2026 per svolgere una terapia conservativa per guarire dal problema al ginocchio destro, Alexander Zverev è certo di superare Jannik nel ranking e di diventare numero 1 al mondo. Il tedesco sarà il 30° giocatore della storia a prendersi la prima posizione del ranking.
Sinner, 2026 finito: le news con il direttore Federico Ferri
Nel video il direttore di Sky Sport Federico Ferri fa il punto sulla decisione di Jannik Sinner di chiudere in anticipo la sua stagione.
I numeri del 2026 di Sinner
44 vittorie, uno Slam (Wimbledon) e 5 Masters 1000 vinti. Sono questi i numeri del 2026 di Jannik Sinner, che ha conquistato ben 7.950 punti.
I punti che Sinner non difenderà nel ranking Atp
Oltre ai 50 punti di Shanghai (al via da mercoledì 7 ottobre), Jannik perderà nel ranking Atp altri 3.000 punti per via delle vittorie dello scorso anno a Vienna, Parigi e a Torino.
- Vienna: 500 pt (campione nel 2025)
- Parigi: 1.000 pt (campione nel 2025)
- Atp Finals: 1.500 pt (campione nel 2025)
Totale: 3.000 pt
I tornei che Sinner salterà
Dopo aver già dato forfait già a cinque tornei (Montreal, Cincinnati, US Open, Pechino e Shanghai), Sinner salterà anche l'Atp 500 di Vienna, il Masters 1000 di Parigi e le Atp Finals. In tutti e tre i tornei, Jannik difendeva il titolo. Sinner non giocherà, chiaramente, neanche il Six Kings Slam, torneo di esibizione di Riad.
I risultati di Sinner nel 2026
- Australian Open: eliminato in semifinale da Djokovic
- Atp 500 Doha: eliminato ai quarti di finale da Mensik
- Masters 1000 Indian Wells: campione
- Masters 1000 Miami: campione
- Masters 1000 Monte-Carlo: campione
- Masters 1000 Madrid: campione
- Masters 1000 Roma: campione
- Roland Garros: eliminato al 2° turno da Juan Manuel Cerundolo
- Wimbledon: campione
A Wimbledon l'ultima partita di Sinner del 2026
Sinner chiude, dunque, il suo 2026 dopo la finale giocata a Wimbledon lo scorso 12 luglio. Match in cui ha trionfato battendo Sascha Zverev in quattro set.
Il messaggio di Sinner
"Ciao a tutti, vorrei darvi un piccolo aggiornamento. Insieme ai medici abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di cure per il mio ginocchio, il che significa che la stagione 2026 è ufficialmente conclusa - ha detto Sinner nel video condiviso sui social -. Gli ultimi due anni, in particolare il finale a Torino, mi hanno regalato tante bellissime sensazioni ed emozioni, e quest'anno andrà in modo molto diverso, ma al momento devo pensare anche alla mia carriera a lungo termine. Quindi farò tutto il possibile per tornare al 100%. Vi ringrazio già in anticipo per il vostro supporto e spero di rivedervi molto, molto presto di nuovo in campo".
Sinner, come si è arrivati alla decisione
Dopo il no a Shanghai, Sinner ha avuto alcuni consulti medici. L'ultimo è stato giovedì scorso a Lione. Tutti i consulti, fatti sia prima che dopo Lione, hanno dato lo stesso risultato: la forma di cura per la sua patologia, ovvero l'infiammazione tendinea extra articolare, è soltanto il riposo. Non è necessario l'intervento, ma una terapia che non è compatibile con l'allenamento ad alta intensità. Negli ultimi giorni, Sinner e il suo staff si sono consultati a lungo e alla fine hanno preso la decisione di non prendere più parte ad alcun torneo fino a fine stagione. Jannik salterà, dunque, anche le Atp Finals e rientrerà in campo per l'inizio del 2027, dopo aver svolto il periodo di terapia.
Stagione finita per Sinner: tornerà nel 2027
Il numero 1 al mondo ha annunciato tramite un video sui social che la sua stagione 2026 è ufficialmente finita. Dopo i consulti medici avuti,la decisione di proseguire con la terapia conservativa per curare la tendinopatia al ginocchio destro