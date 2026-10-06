Dopo il no a Shanghai, Sinner ha avuto alcuni consulti medici. L'ultimo è stato giovedì scorso a Lione. Tutti i consulti, fatti sia prima che dopo Lione, hanno dato lo stesso risultato: la forma di cura per la sua patologia, ovvero l'infiammazione tendinea extra articolare, è soltanto il riposo. Non è necessario l'intervento, ma una terapia che non è compatibile con l'allenamento ad alta intensità. Negli ultimi giorni, Sinner e il suo staff si sono consultati a lungo e alla fine hanno preso la decisione di non prendere più parte ad alcun torneo fino a fine stagione. Jannik salterà, dunque, anche le Atp Finals e rientrerà in campo per l'inizio del 2027, dopo aver svolto il periodo di terapia.