L'Italvolley non ce l'ha fatta a conquistare il pass per la finale agli Europei. Ad Ankara la Serbia ha vinto 3-1 e aspetta il risultato dell'altra semifinale tra Turchia e Polonia per capire quale sarà il suo avversario nell'ultimo atto della competizione. Le Azzurre sono tornate a giocarsi una semifinale europea 8 anni dopo l'ultima volta (2011), ma il loro sogno si è interrotto sul più bello. Primo set combattuto e vinto dalla Serbia per 25-22. Nel secondo set il copione non cambia: l'Italia lotta per restare attaccata nel punteggio alle avversarie, che alla fine chiudono sul 25-21. Le ragazze di Mazzanti però non si arrendono e vincono il terzo set 25-21. La Serbia reagisce all'inizio del quarto set e passa avanti: le ragazze di Mazzanti provano a rientrare in partita, ma alla fine perdono 25-20. L'Italia esce dall'Europeo, domani tornerà in campo per la finalina.