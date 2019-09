Una piccola impresa. È questo che serve all’Italia di pallavolo maschile per accedere alle semifinali di questo Europeo. L’avversario ai quarti, infatti, è la Francia padrone di casa e ancora imbattuta nella competizione con 18 set vinti e uno solo perso, proprio contro gli azzurri nel girone eliminatorio. Nel match che valeva la vetta del girone A, Earvin Ngapeth e compagni si sono imposti per 3-1, anche se si trattava di una partita dal valore relativo visto che entrambe le squadre sapevano già di essere qualificate per gli ottavi di finale in un incrocio che non prevedeva avversari temibili. Adesso però non c’è margine di calcolo o di errore: chi perde è fuori. Chicco Blengini spera dunque di ritrovare il miglior Ivan Zaytsev dopo la prova incolore contro la Turchia. Proprio il match negativo del capitano azzurro ha però rivelato al Ct l’ottimo stato di forma di Gabriele Nelli, opposto classe ’93 capace di sostituire perfettamente lo Zar. La soluzione Nelli potrebbe così essere riproposta: non è escluso che, vista l’assenza di Pippo Lanza e lo stato di forma non eccezionale di Oleg Antonov, Blengini sposti (anche a gara in corso) Zaytsev in posto quattro promuovendo proprio Nelli come opposto titolare.