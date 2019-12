Conegliano guadagna il pass per la semifinale del Mondiale per Club con un turno di anticipo grazie al netto successo per 3-0 contro le cinesi del Guangdong Evergrande, trascinata dalla solita Paola Egonu. Giovedì in campo Novara, che affronta il VakifBank Istanbul (diretta ore 10, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena)

La Imoco Volley Conegliano ha battuto per 3-0 le cinesi del Guangdong Evergrande nel 2° match della Pool A del Mondiale di volley per Club che si disputa a Shaoxing, in Cina (diretta Sky Sport). 25-16, 25-22, 25-21 i parziali per le venete in un'ora e 20' di gioco. Secondo successo consecutivo per le ragazze di coach Daniele Santarelli, che conquistano così matematicamente l'accesso alle semifinali di sabato. Altro match praticamente perfetto per la Imoco, che ha concesso davvero poco alle cinesi, riuscendo poi a punirle sistematicamente con attacchi potenti e mirati. A trascinare le venete ci ha pensato la solita Paola Egonu, miglior marcatrice con 19 punti. Bene anche Hill (15) e De Kruijf, mentre è parsa piuttosto imprecisa l'altra stella azzurra Miryam Sylla (7 punti con 5/14 in attacco). Conegliano chiuderà il suo girone nella notte tra giovedì e venerdì (ore 3, diretta Sky Sport Uno e Sky Sport Arena) affrontando le brasiliane del Minas Tenis Clube, finora ancora a secco di vittorie e già matematicamente eliminate.