La Imoco Volley Conegliano batte 3-2 il Minas Tenis Clube nel 3° e ultimo match della Pool A del Mondiale di volley per Club che si disputa a Shaoxing, in Cina (diretta Sky Sport). Già certa del pass per la semifinale di sabato e del primo posto nel girone, la squadra di coach Daniele Santarelli ha calato il tris anche contro le brasiliane, già matematicamente eliminate, ko con i parziali di 25-17, 25-19, 20-25, 22-25, 28-26. Spazio alle seconde linee, con Egonu e Sylla che hanno riposato per tutto il match. Si sono messe in evidenza Enweonwu (23 punti) e Ogbogu (20), quest'ultima nominata anche MVP dell'incontro. Conegliano chiude al primo posto il girone A con un filotto di vittorie e attende la rivale della semifinale di sabato (ore 10, diretta Sky Sport Uno e Sky Sport Arena), quando incrocerà la 2^ classificata del girone B che uscirà dalla sfida tra Tianjin Bohai e VakifBank Istanbul.