Obiettivo raggiunto per la Igor Gorgonzola, che batte 3-0 il Dentil Praia Clube e chiude al primo posto il girone B: evitato dunque il derby in semifinale con Conegliano. Per le ragazze di coach Barbolini l'appuntamento è per sabato alle 13 (diretta su Sky Sport Arena) , quando andranno a caccia del pass per la finale