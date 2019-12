La Igor Grogonzola batte 3-2 le turche del VakifBank Istanbul nel secondo match della Pool B. La squadra di coach Barbolini, vittoriosa all'esordio in rimonta contro il Tianjin, concede il bis contro le campionesse d'Europa del 2018, avvicinando l'accesso alla semifinale. Decisivo, per le piemontesi, il match finale contro il Dentil Praia. 25-21, 25-22, 25-27, 24-26, 15-12 i parziali del match, che ha visto la Igor Gorgonzola in difficoltà nel terzo e quarto set (rimontata mentre era avanti 16-6), dovendo rifugiarsi nel tie-break, chiuso in proprio favore dopo 2 ore e 20' di battaglia contro la formazione guidata da Giovanni Guidetti. Splendida la prestazione di Jovana Brakocevic, a referto con 30 punti. Bene anche Veljkovic (16), Courtney (13) e Hancock (11). Novara torna in campo nella mattinata di venerdì (ore 7, diretta Sky Sport Uno e Sky Sport Arena) contro le brasiliane del Dentil Praia Clube, contro cui si giocherà l'accesso alle semifinali di sabato. Già qualificata Conegliano, che nella notte tra giovedì e venerdì affronta le brasiliane del Minas Tenis Clube (ore 3, diretta Sky Sport Uno e Sky Sport Arena).